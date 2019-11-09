  1. FOTO GALERİ

  2. GÜNDEM

  3. 15 yaşındaki Emre Demir Süper Lig tarihine geçti

15 yaşındaki Emre Demir Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'de bugün oynanan Gençlerbirliği-Kayserispor maçında tarihi bir an yaşandı.

15 yaşındaki Emre Demir Süper Lig tarihine geçti 1113

15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir "Gençlerbirliği-Kayserispor" maçının 68. dakikasında oyuna girdi.