Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 15 Haziran Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

15 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU|İSTANBUL, ANKARA KORONAVİRÜS HARİTASI

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

14 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 45 bin 176 test yapıldı, 1562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat ederken 1330 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171, vaka sayısı 178 bin 239, vefat sayısı 4 bin 807 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 290, iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 417 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 996 bin 887'ye ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 435 bin 667 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 129 bin 124 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 432 bin 96 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 7 milyon 996 bin 887'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 162 bin 228 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 117 bin 858 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (867 bin 882), Rusya (528 bin 964), Hindistan (332 bin 783), İngiltere (295 bin 889), İspanya (291 bin 8), İtalya (236 bin 989), Peru (229 bin 736), Almanya (187 bin 671), İran (187 bin 427), Türkiye (178 bin 239), Şili (174 bin 293), Fransa (157 bin 220), Meksika (146 bin 837), Pakistan (144 bin 478), Suudi Arabistan (127 bin 541), Kanada (98 bin 787), Bangladeş (87 bin 520), Çin (83 bin 181), Katar (79 bin 602), Güney Afrika (70 bin 38), Belçika (60 bin 29), Belarus (53 bin 973), İsveç (51 bin 614) ve Kolombiya (50 bin 939)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 43 bin 389, İngiltere 41 bin 698, İtalya 34 bin 345, Fransa 29 bin 407, İspanya 27 bin 136, Meksika 17 bin 141, Belçika 9 bin 655, Hindistan 9 bin 523, Almanya 8 bin 870, İran 8 bin 837, Kanada 8 bin 146, Rusya 6 bin 948, Peru 6 bin 688, İsveç 4 bin 874, Türkiye 4 bin 807, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 323, Pakistan 2 bin 729, Kolombiya 1667, Güney Afrika 1480, Bangladeş 1171, Suudi Arabistan 972, Belarus 308 ve Katar 73."