16 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

16 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğunda bebek bez çeşitleri, temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri, kişisel bakım ürünleri yer aldı. Peki, Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 16 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu!
16 AĞUSTOS 2022 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Casilli Papatya Desenli Şortlu Pijama Takımı 49 TL
Casilli Toparlayıcı Külot Yan Dantelli 22.50 TL
Casilli Toparlayıcı Külot Bel Dantelli 26.50 TL
Casilli Geniş Askılı Tül Sütyen 39.50 TL
Casilli Bel Dantelli Lazer Kesim Çamaşır 22.50 TL
Casilli Dantelli Büstiyer 49 TL
Casilli Bodysuit Çamaşır 52 TL
Comfort Family Kız/Erkek Çocuk Garson Atlet 27.50 TL
Comfort Family Kız/Erkek Çocuk Atlet 25.50 TL
Comfort Family Kız Çocuk Garson Slip 24.50 TL
Comfort Family Kız Çocuk Slip 21.50 TL
Comfort Family Erkek Çocuk Garson Boxer 24.50 TL
Comfort Family Desenli Çocuk Külot Çorap 32.50 TL
Çocuk Külotlu Çorap 9.50 TL
Puantiyeli Dizaltı Çorap 5.50 TL
Patik Çorap 8.50 TL
Bebe Külotlu Çorap 7.50 TL
Naturalove Boncuklu Halhal 12.50 TL
Naturalove Boncuklu Bileklik 12.50 TL
Spor Ayakkabı Temizleme Süngeri 9.75 TL
600 g President Kaşar Peyniri 75 TL
180 g President Taze Peynir 19.75 TL
270 g President Krem Peynir Cheddarlı 24.50 TL
Ekici İkili Kahvaltı Paketi 44.50 TL
1000 g Ekici Tereyağı 119 TL
475 g Taciroğlu 3 Dilimli Keçi Peyniri 62 TL
1 lt Sek Laktozsuz Süt 14.50 TL
6'lı Danone Sade Süt 27.50 TL
6'lı Danone Kakao Aromalı Süt 27.50 TL
6'lı Danone Çilek Aromalı Süt 27.50 TL
125 g Danissimo Kırmızı Meyveli Yoğurt 7.50 TL
Eker Çikolatalı Puding 4.50 TL
750 g Eker Efsane Yoğurt 18.50 TL
400 g Eker Orman Meyveli Probiyotik Yoğurt 14.50 TL