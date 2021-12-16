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  3. 16 Aralık 2021 Perşembe günün spor manşetleri | Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro sesleri!

16 Aralık 2021 Perşembe günün spor manşetleri | Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro sesleri!

Teknik direktör arayışlarına devam eden siyah-beyazlı ekipte Bruno Pinheiro ile imza aşamasına gelindi. İşte 16 Aralık 2021 Perşembe günün spor manşetleri...

16 Aralık 2021 Perşembe günün spor manşetleri | Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro sesleri! 1124