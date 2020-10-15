16 Ekim 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, Aspor yayın akışı

16 Ekim Cuma yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. İşte 16 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV, Aspor yayın akışı haberimizde...

KANAL D 16 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV 16 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Babil

FOX TV 16 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Mutfakta Buluşalım

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Çocukluk

TV8 16 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:00 Doya Doya Moda

18:15 En Şık Benim

20:00 Kırmızı Oda

Aspor 16 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Top Bizde (T)

10:45 Bi Dünya Spor - canlı

11:00 Bire Bir Futbol - canlı

12:00 Spor Ajansı - canlı

14:00 Gün Ortası - canlı

15:00 Spor Gündemi - canlı

17:00 Sosyal Medya - canlı

18:00 Ana Haber - canlı

20:00 Premier Futbol - canlı

21:00 Artı Futbol - canlı

23:00 Son Sayfa - canlı

ATV 16 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai