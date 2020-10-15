16 Ekim 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, Aspor yayın akışı
16 Ekim 2020 Cuma bugün televizyonlarda neler var? Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının yayın akışlarını sizler için derledik. Evde vakit geçirmek isteyen binlerce kişi bugün hangi diziler var? Hangi film var? sorularını araştırıyor. Peki 16 Ekim 2020 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8 ,Show Tv, Star Tv, Aspor yayın akışında bugün neler var?
16 Ekim Cuma yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. İşte 16 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV, Aspor yayın akışı haberimizde...
KANAL D 16 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV 16 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
18.40 Star Haber
20:00 Babil
FOX TV 16 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Mutfakta Buluşalım
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Çocukluk
TV8 16 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18:15 En Şık Benim
20:00 Kırmızı Oda
Aspor 16 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Top Bizde (T)
10:45 Bi Dünya Spor - canlı
11:00 Bire Bir Futbol - canlı
12:00 Spor Ajansı - canlı
14:00 Gün Ortası - canlı
15:00 Spor Gündemi - canlı
17:00 Sosyal Medya - canlı
18:00 Ana Haber - canlı
20:00 Premier Futbol - canlı
21:00 Artı Futbol - canlı
23:00 Son Sayfa - canlı
ATV 16 Ekim 2020 Cuma Yayın Akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai