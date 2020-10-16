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16 Ekim spor manşetleri | 16 Ekim spor gazetesi sayfaları

Spor manşetlerinde bugün, "Aslan'a Yeni İbrahimoviç" manşeti dikkat çekiyor. İşte 16 Ekim spor manşetleri..

16 Ekim spor manşetleri | 16 Ekim spor gazetesi sayfaları 1115