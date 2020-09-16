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16 Eylül spor manşetleri | 16 Eylül spor gazetesi sayfaları

16 Eylül spor manşetlerinde, Galatasaray'ın Fernandinho transferi hakkında söylentiler geniş yer buluyor. İşte sizler için derlediğimiz spor manşetleri...

16 Eylül spor manşetleri | 16 Eylül spor gazetesi sayfaları 1115