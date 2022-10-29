16. Grup Oteller Meslek Komite Adayı Bahadır Yaşık, hedeflerini ve projelerini anlattı

İTO Yönetim Kurulu Üyesi ve 16. Grup Oteller Meslek Komite Adayı Bahadır Yaşık, 2018-2022Atılım Dönemi’ni değerlendirdi. Yeni dönemde turizm ve otelciliğe dair hazırladıkları hedefve projeleri kamuoyuyla paylaştı.

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16. Grup Oteller Meslek Komite Adayı Bahadır Yaşık, hedeflerini ve projelerini anlattı

İTO Yönetim Kurulu Üyesi ve 16. Grup Oteller Meslek Komite Adayı Bahadır Yaşık, 2018-2022
Atılım Dönemi’ni değerlendirdi.

Görevdeki 4 yılını, oteller açısından değerlendiren Bahadır Yaşık; “Özellikle pandemi döneminde vergi indirimleri ve Kısa Çalışma Ödeneği ile otellerimizin yükünü azaltmaya çalıştık. Dönemimizin pandemiye denk gelmesine rağmen sanal etkinliklerle, fotoğraf yarışmalarıyla İstanbul’un popülerliğinin artmasına katkıda bulunduk ve pandemi biter bitmez başlayan turist akınının şartlarını hazırladık.” dedi.

16. Grup Oteller Meslek Komite Adayı Bahadır Yaşık, hedeflerini ve projelerini anlattı

4 yılın ilk döneminde kongrelere önem verdiklerini ifade eden Yaşık, “İstanbul’u ‘Dünyanın
Kongre Şehri’ haline getirdik. Sadece 2022 yılda, katılımcı sayıları 25 bin kişiyi aşan 35 uluslararası kongreyi İstanbul’a taşıdık ve İstanbul, Dünya Kongre Sıralamasında 133.’lükten
12.’liğe yükseldi. İstanbul dünyanın en popüler 4. Turizm destinasyonu oldu. Turist sayısı ve turizm gelirlerinin artışı için birçok sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparken uluslararası kurumları da İstanbul’a davet ettik. Dünyaca ünlü turizm platformu TripAdvisor’da İstanbul’un görünürlüğünü yüzde 301 arttırdık. İstanbul’umuza davet maksadıyla Oneistanbul sosyal medya kampanyasını ve fotoğraf yarışmasını gerçekleştirdik, 8 milyonun üzerinde etkileşim aldık. Tüm bunları ve daha pek çok projemizi uyum içinde çalıştığımız Değerli Başkanımız Şekib Avdagiç ile iş birliği içerisinde verimli çalışarak gerçekleştirdik.” dedi.

16. Grup Oteller Meslek Komite Adayı Bahadır Yaşık, hedeflerini ve projelerini anlattı

"İSTANBUL’UN DÜNYANIN BİR NUMARALI KONGRE ŞEHRİ OLMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul Ticaret Odası 21. Dönem seçimlerinde yeniden göreve talip olduklarını belirten Yaşık; “Önümüzde, başladığımız ve bitirilme aşamasında olan birçok proje bizi bekliyor. Özellikle İstanbul’un dünyanın bir numaralı kongre şehri olması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu dönemde, turizm alanında çalışacak nitelikli personel ihtiyacına çözüm bulma gayreti içerisinde olacağız. Turizm meslek liselerini artırma çalışmalarımız devam ediyor. Konaklama ve kongre vergileri gibi otellerimize yük olan vergilerde indirim ve muafiyet görüşmelerimiz sürüyor. Turizm için tam yol ileri parolasıyla 7/24 esasıyla çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek planlarını aktardı.

16. Grup Oteller Meslek Komite Adayı Bahadır Yaşık, hedeflerini ve projelerini anlattı

"YENİ DÖNEMDE DE ŞEKİB BAŞKANIMIZLA BİRLİKTE BAŞARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İTO 2022 Seçiminin, tüm İTO ve İstanbul için hayırlı olmasını temenni eden Yaşık, “Bu Atılım
Dönemi’nde olduğu gibi yeni dönemde de Şekib Başkanımızla birlikte başarmaya devam edeceğiz. 9 Kasım günü hepinizden desteklerinizi bekliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Seçimleri 9 Kasım 2022 Çarşamba
günü, 08.00-17.00 saatleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 9, 10, 11. Salonlarda yapılacak.

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