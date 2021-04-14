16 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
16 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Haziran 2021 Çarşamba maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
16 Haziran 2021 Çarşamba gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
16:00
Finlandiya - Rusya
UEFA Euro 2020
TRT 1İçtimai TV
17:00
Bursa Ampute - Esengücü Engelliler
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
18:00
Ayacucho - Alianza Atl.
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV
19:00
Türkiye - Galler
UEFA Euro 2020
TRT 1
19:00
Bodo Glimt - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Molde - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
Keflavik - Kopavogur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
21:00
Valerenga - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
Akranes - Akureyri
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
22:00
İtalya - İsviçre
UEFA Euro 2020
TRT 1
22:00
Remo - Vitoria
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
23:00
Grau - Municipal
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV
23:15
Hafnarfjordur - Stjarnan
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
23:15
Valur - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV