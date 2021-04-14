16 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Haziran 2021 Çarşamba gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



16:00

Finlandiya - Rusya

UEFA Euro 2020

TRT 1İçtimai TV



17:00

Bursa Ampute - Esengücü Engelliler

Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



18:00

Ayacucho - Alianza Atl.

Peru Copa Bicentenario

Bilyoner TV



19:00

Türkiye - Galler

UEFA Euro 2020

TRT 1



19:00

Bodo Glimt - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Molde - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:00

Keflavik - Kopavogur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



21:00

Valerenga - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:00

Akranes - Akureyri

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



22:00

İtalya - İsviçre

UEFA Euro 2020

TRT 1



22:00

Remo - Vitoria

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



23:00

Grau - Municipal

Peru Copa Bicentenario

Bilyoner TV



23:15

Hafnarfjordur - Stjarnan

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



23:15

Valur - Breidablik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

