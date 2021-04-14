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16 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

16 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Haziran 2021 Çarşamba maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

16 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 16 Haziran 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Haziran 2021 Çarşamba gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


16:00
Finlandiya - Rusya
UEFA Euro 2020
TRT 1İçtimai TV

17:00
Bursa Ampute - Esengücü Engelliler
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

18:00
Ayacucho - Alianza Atl.
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV

19:00
Türkiye - Galler
UEFA Euro 2020
TRT 1

19:00
Bodo Glimt - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Molde - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:00
Keflavik - Kopavogur
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

21:00
Valerenga - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:00
Akranes - Akureyri
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

22:00
İtalya - İsviçre
UEFA Euro 2020
TRT 1

22:00
Remo - Vitoria
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

23:00
Grau - Municipal
Peru Copa Bicentenario
Bilyoner TV

23:15
Hafnarfjordur - Stjarnan
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV

23:15
Valur - Breidablik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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