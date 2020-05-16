Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 16 Mayıs Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı azalıyor. Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 41 artarak 4096'ya yükseldi. Son 24 saatte 1610 kişiye daha tanı kondu.

BAKAN KOCA'DAN DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Mayıs koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal medya platformu Twitter üzerinden şunları söyledi: "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım."

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 38 bin 565 test yapıldı. Bu kapsamda 1708 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 2 bin 103 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 547 bin 389, vaka sayısı 146 bin 457, vefat sayısı 4 bin 55, yoğun bakımdaki hasta sayısı 944, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 490, iyileşen sayısı 106 bin 133 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu, maske + 1, 5 metre sosyal mesafe." paylaşımında bulundu.

DÜNYADA SON DURUM

Tüm dünyanın yoğun olarak küresel bir mücadele sürdüğü Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 4 milyon 649 bin 79’a ulaştı.

Dünyanın önde gelen istatistik bilgilerinin paylaşıldığı "Worldometer" internet sitesine göre Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 309 bin 47 kişi salgını atlatarak sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 1 milyon 771 bin 799 kişi oldu.

SALGININ MERKEZİ ABD OLDU

Salgının ilk çıkış noktası olan Çin'i geçen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 484 bin 285 , salgın nedeniyle 88 bin 507 yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (274 bin 367), Rusya (262 bin 843), İngiltere (236 bin 711), İtalya (223 bin 885), Brezilya (220 bin 291), Fransa (179 bin 506), Almanya (175 bin 699), Türkiye (146 bin 457), İran (116 bin 635), Hindistan (85 bin 940), Peru (84 bin 495), Çin (82 bin 941), Kanada (74 bin 613), Belçika (54 bin 644), Suudi Arabistan (49 bin 176), Meksika (45 bin 32), Hollanda (43 bin 681), Şili (39 bin 542), Pakistan (38 bin 799), Ekvador (31 bin 467), İsviçre (30 bin 514), Katar (29 bin 425), İsveç (29 bin 207), Portekiz (28 bin 583), Belarus (27 bin 730), Singapur (26 bin 891), İrlanda (23 bin 956), Birleşik Arap Emirlikleri (21 bin 831) ve Bangladeş (20 bin 65).”

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 33 bin 998, İtalya 31 bin 610, Fransa 27 bin 529, İspanya 27 bin 459, Brezilya 14 bin 962, Belçika 8 bin 959, Almanya 8 bin 1, İran 6 bin 902, Hollanda 5 bin 643, Kanada 5 bin 562, Meksika 4 bin 767, Çin 4 bin 633, Türkiye 4 bin 55, İsveç 3 bin 646, Hindistan 2 bin 753, Ekvador 2 bin 594, Rusya 2 bin 418, Peru 2 bin 392, İsviçre 1878, İrlanda 1518, Portekiz 1190, Pakistan 834, Şili 394, Bangladeş 298, Suudi Arabistan 292, Birleşik Arap Emirlikleri 210, Belarus 156, Singapur 21 ve Katar 14."