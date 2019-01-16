16 Ocak zor HADİ ipucu "Astronomi Birliği tarafından tanınan kaç takımyıldız vardır?"

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 16 Ocak Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 16 Ocak HADİ ipucu sorusu ise "Astronomi Birliği tarafından tanınan kaç takımyıldız vardır?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı haberimizde...

16 OCAK HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI...

SORU: "Astronomi Birliği tarafından tanınan kaç takımyıldız vardır?"

CEVAP: 88 TAKIMYILDIZI

TAKIMYILDIZI NEDİR?

Takımyıldız, gökyüzünün (veya gök kürenin) bölündüğü 88 alandan her birine verilen isimdir. Terim genellikle, yanlış bir biçimde, görünüşte birbiriyle ilgili gözüken yıldız gruplarını tanımlamak için kullanılır.

Bazı ünlü takımyıldızlar, çeşitli nesnelere benzetilen parlak yıldız düzenlerine sahiptir. Örnek olarak, bir avcı figürünü çağrıştıran Avcı Takımyıldızı (Orion) ve aslan figürü çağrıştıran Aslan Takımyıldızı (Leo) verilebilir.

Eski gök bilimciler bu şekilleri efsanelerdeki belirli hayvanlara ve kahramanlara benzetmiş ve bunların tanrılarca gökyüzüne çıkarıldıklarına inanmışlardır. Takımyıldızların büyük bölümünü, eski Yunanlar ve Romalılar adlandırmıştır, ama onlar da bu adları Babilliler'den almış olabilirler. Takımyıldızların oluşturduğu bu şekiller geceleri gökyüzünde incelenecek olursa, gözlemlenen şekillerin benzetilen nesnelerle arasındaki ilişkiyi fark etmek kolay olmayabilir

ADLARINI NEREDEN ALIYORLAR?

Yıldızların eski adları, ait oldukları takım yıldızlarla özdeşleştirilmiş mitolojik şekillerdeki konumlarını hatırlatıyordu: Aslan'ın gözü, Büyük Ayı'nın kuyruğu gibi. En parlak yıldızlar, çoğu Arapça kökenli olan özel adlarını korumuştur: Sirius, Rigel, Aldebaran, Deneb...

Takımyıldızların bazılarının ve Güneş’in kendi mitleri bulunur.[6] Bunların ölülerin ruhu ya da tanrılar oldukları düşünülürdü. Örneğin Umacı yıldızının Gorgon Medusa’nın gözünü temsil ettiğine inanılırdı.

1603'te, Alman J. Bayer, Uranometria'sında, o zamandan bu yana evrensel olarak benimsenen basit ve akılcı bir adlandırma sistemi ortaya attı. Her takımyıldızda, en parlak yıldıza α ile, parıltı derecesi bundan hemen sonra gelen β ve bunu izleyen γ ile (... vb) belirtildi. Yunan alfabesi tükendiğinde, Latin alfabesi, sonra da sayılar kullanıldı. Sonunda yalnız en parlak yıldızlar adlandırılır oldu. Astronomi aletleriyle görülebilen ve fotoğrafı çekilebilenlerin, referans kataloglarındaki sıra numaralarıyla yetinilmektedir. Bir yıldızın uluslararası adı, bunu belirten harf veya sayının arkasına, ait olduğu takım yıldızının Latince adının genitifi veya resmî kısaltması konarak elde edilir; α Ursa Major veya α UMa…

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.