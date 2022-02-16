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  3. 16 Şubat 2022 Çarşamba günün spor manşetleri | Devler Ligi'nde dev maçlar!

16 Şubat 2022 Çarşamba günün spor manşetleri | Devler Ligi'nde dev maçlar!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları başladı. PSG, Real Madrid'i tek farkla geçerken Manchester City ise farklı kazandı.

16 Şubat 2022 Çarşamba günün spor manşetleri | Devler Ligi'nde dev maçlar! 1131