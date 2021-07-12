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  3. 16 yaşındaki çocuğun feci sonu! Dayısının kullandığı hafriyat kamyonunun altında can verdi

16 yaşındaki çocuğun feci sonu! Dayısının kullandığı hafriyat kamyonunun altında can verdi

İstanbul Başakşehir'de yaşanan feci kazada, dayısının kullandığı hafriyat kamyonuna binmek isteyen 16 yaşındaki çocuk, hareket eden aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

16 yaşındaki çocuğun feci sonu! Dayısının kullandığı hafriyat kamyonunun altında can verdi

İstanbul Başakşehir'de meydana gelen kazada 16 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi. Yaşanan feci kazada 16 yaşındaki H.D., hafriyat kamyonunun altında feci şekilde can verdi.

DENGESİNİ KAYBEDEREK ARACIN ALTINA DÜŞTÜ

Dayısının kullandığı araca hareket halindeyken binmeye çalışan çocuk, dengesini kaybedip düşünce acı kaza meydana geldi. İstanbul'da dün öğle saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı önünde yaşanan olayda iddialara göre 16 yaşındaki H.D.,  dayısının kullandığı hafriyat kamyonuna binmek istedi. H.D kamyona binmek isterken bir anda dengesini kaybederek araçtan düştü. Düştükten sonra aracın altına yuvarlanan H.D., kamyonun hareket etmesi sonucu ezildi.

16 yaşındaki çocuğun feci sonu! Dayısının kullandığı hafriyat kamyonunun altında can verdi

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Kaza sonrasında talihsiz çocuk kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine  itfaiye ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Öte yandan hayatını kaybeden çocuğun yakınları acı haber sonrasında gözyaşı döktü. 

16 yaşındaki çocuğun feci sonu! Dayısının kullandığı hafriyat kamyonunun altında can verdi16 yaşındaki çocuğun feci sonu! Dayısının kullandığı hafriyat kamyonunun altında can verdi

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