16 yaşındaki genç 12. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olayın, dün 14:30 sıralarında Gökevler Mahallesi 550 sokakta bulunan bir site içerisinde meydana geldiği öğrenildi. Pencere kenarında müzik dinleyen gencin elinden kayan cep telefonu tutmak istediği esnada dengesini kaybederek düştüğü iddia edildi.

Evde tek olduğu iddia edilen 16 yaşındaki İsmail Ababey, 12’nci katta bulunan evinin penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kanlar içinde yerde kalan genç ağır yaralandı. İlk müdahalesi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yapılan genç daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ababey hayatını kaybetti.

Polis ekipleri , gencin düştüğü sırada kulağında kulaklık olması ve cep telefonuyla birlikte yere düşmesini değerlendirerek elinden kayan cep telefonunu tutmak istediği esnada düştüğü ihtimali üzerinde duruyor. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

12’nci kattan düşerek hayatını kaybeden Ababey’in düşme anı ise bir iş yerinin kamerasına yansıdı.