Samsun'da korkunç olay! 16 yaşındaki genç, arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Mayıs Mahallesi Mumcu Sokak'ta kaldırım kenarında oturan 16 yaşındaki O.F.Y. ile arkadaşı 28 yaşındaki Yılmaz Kertis arasında tartışma başladı.

Başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.F.Y. elindeki bıçağı Kertis’in boynuna sapladı.

Sağlık ekipleri olay yerine geldi ve Kertis’i Canik ilçesindeki özel hastaneye götürdüler

AĞIR YARALI KİŞİ KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Kertis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YANINA GELEN POLİSLERE TESLİM OLDU

Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunda, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

Şüpheli gözaltına alınırken, Çocuk Şubeye götürüldü.