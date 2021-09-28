Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 28 Eylül 2021 Salı | Yengeçler kibirli davranışları bırakmalı! Aslanlar daha cesur olmalı! İşte diğer burçlar...Oksimoron ne demek, TDK'ya göre Oksimoron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?28 Eylül 2021 SalıTV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Hakimlik savcılık mülakat sonuçları 2021 açıklandı mı, belli oldu mu? Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?28 Eylül 2021 Salı ATV yayın akışı| Baba Parası TV'de ilk kez ATV'de!28 Eylül 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı yeni bölümüyle Star TV'de28 Eylül 2021 Salı Show TV yayın akışı |Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show Tv'de28 Eylül 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de28 Eylül 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de28 Eylül 2021 Salı günün spor manşetleri | Beşiktaş, zorlu Ajax deplasmanında!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Samsun'da korkunç olay! 16 yaşındaki genç, arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Samsun'da korkunç olay! 16 yaşındaki genç, arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Samsun’da arkadaşlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, 16 yaşındaki gencin bıçakladığı arkadaşı hastaneye kaldırıldı ancak hayata tutunamadı.

Samsun'da korkunç olay! 16 yaşındaki genç, arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Mayıs Mahallesi Mumcu Sokak'ta kaldırım kenarında oturan 16 yaşındaki O.F.Y. ile arkadaşı 28 yaşındaki Yılmaz Kertis arasında tartışma başladı.

Başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.F.Y. elindeki bıçağı Kertis’in boynuna sapladı.

Sağlık ekipleri olay yerine geldi ve Kertis’i Canik ilçesindeki özel hastaneye götürdüler

AĞIR YARALI KİŞİ KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Kertis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

16 yaşındaki genç, arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürdü

YANINA GELEN POLİSLERE TESLİM OLDU

Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonunda, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

Şüpheli gözaltına alınırken, Çocuk Şubeye götürüldü.

16 yaşındaki genç, arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürdü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT