Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 17 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

17 EKİM 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



13:30

Keçiörengücü - Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



13:30

Wisla Plock - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



14:00

Sancaktepe - Elazığspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok



14:00

Troyes - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV



14:00

Swansea - Cardiff City

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



14:00

Nordsjaelland - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



14:00

Veles Moskova - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

52 Orduspor - Bayrampaşa

TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu



14:00

Yeşilyurt Bld. - Kızılcabölükspor

TFF 3. Lig

Malatya ER TV



14:00

Ural - CSKA Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Kahramanmaraş - Vanspor

TFF 2. Lig

TRT Kürdi



14:00

Çatalcaspor - Hendekspor

TFF 3. Lig

TV 264 Sakarya



14:00

Darıca G.Birliği - Kuşadasıspor

TFF 3. Lig

Ege TV



14:00

Kırşehir Bld. - Tarsus İY

TFF 2. Lig

Sun TV Mersin



14:30

Darmstadt 98 - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3Tivibu Spor 3Bilyoner TV



14:30

Hansa Rostock - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



14:30

Dynamo Dresden - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



14:30

St.Truiden - Anderlecht

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



15:00

Ibiza - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



15:00

Rayo Vallecano - Elche

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



15:00

Odense - Randers

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



15:00

Lyngby - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Arges - Farul Constanta

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



15:00

M.Lipetsk - Baltika

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



15:00

Spartak Moskova 2 - Volgograd

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



15:00

Volgar Astrakhan - Fakel Voronej

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



15:00

Paide - Flora Tallin

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



15:00

Rukh Brest - Dinamo Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



15:00

Cremonese - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Banga - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



15:15

FC Lausanne - Grasshoppers

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



15:30

Sumqayıt - Neftçi Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



15:30

LASK - Wolfsberger

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



15:30

WSG Tirol - TSV Hartberg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



15:30

NEC Nijmegen - Vitesse

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



15:30

Sparta Rotterdam - Groningen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



16:00

Empoli - Atalanta

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport PlusBilyoner TV



16:00

Genoa - Sassuolo

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



16:00

Udinese - Bologna

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



16:00

Galatasaray - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



16:00

Altay - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



16:00

Everton - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



16:00

Bordeaux - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV



16:00

Brest - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Metz - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Strasbourg - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:00

Manisa FK - Adanaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2

16:00

BB Erzurumspor - Altınordu

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



16:00

Hammarby - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Mjallby - Kalmar

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Norrby - Brage

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Slaven Belupo - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

AC Horsens - Vendsyssel

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Tekstilshtik - Akron Togliatti

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Aalesund - Sogndal

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Cracovia Krakow - Warta

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:30

Sakaryaspor - Hekimoğlu

TFF 2. Lig

Yayın Yok



16:30

B.Leverkusen - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



16:30

Khimki - Akhmat Grozny

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



16:30

Samara - Nizhny Novgorod

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Leganes - Valladolid

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



17:00

Beerschot - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:00

Brondby IF - Vejle

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



17:00

Alania Vladikavkaz - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Kuban - Kamaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Energetik BGU - Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

Lommel - Mouscron

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



17:00

Sigma Olomouc - Karvina

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Teplice - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Fastav Zlin - Hradec Kralove

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:15

Celta Vigo - Sevilla

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



17:15

Parma - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



17:30

UTA Arad - Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



17:30

Sion - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



17:30

St.Gallen - Servette

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



17:45

Sabah Bakü - Karabağ

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



17:45

Twente - Willem II

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



18:00

Montpellier - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV



18:00

Domzale - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Sturm Graz - SV Ried

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Bodo Glimt - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



18:00

Brann - Stabaek

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



18:00

Haugesund - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



18:00

Sandefjord - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



18:00

Stromsgodset - Viking

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



18:00

Domzale - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Spartak Trnava - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



18:30

Augsburg - Arminia Bielefeld

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



18:30

Newcastle - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS Sport



18:30

Klubi 04 - Mikkeli

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Göteborg - Örebro

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Sibenik - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Legia Varşova - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Napoli - Torino

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



19:00

Trabzonspor - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Karşıyaka - Ceyhanspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok



19:00

Eskişehirspor - Bucaspor

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir



19:00

Afjet Afyonspor - Adıyamanspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



19:00

Bursaspor - Boluspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:00

Sonderjyske - Kopenhag

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Melgar - San Martin

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Krasnodar - Ufa

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Karacabey Bld. - Kömürspor

TFF 2. Lig

Elmas 67 TV



19:15

Burgos - Lugo

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:30

Villarreal - Osasuna

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:30

Charleroi - Genk

Belçika Pro League

Tivibu Spor 4Bilyoner TV



19:30

Shakhtyor Soligorsk - Zhodino

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



20:00

Universidad Nacional - Juarez

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV



20:00

NY Red Bulls - New York City

MLS

Bilyoner TV



20:00

Rosenborg - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Pardubice - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:30

Rapid Bükreş - Cluj

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

21:00

RWDM - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



21:15

Alianza Huanuco - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:15

O. Ljubljana - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:15

O. Ljubljana - Tabor Sezana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Cittadella - Spal

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:45

Juventus - Roma

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



21:45

Marsilya - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:00

Ponferradina - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Barcelona - Valencia

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

KAA Gent - KAS Eupen

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:00

Atletico PR - Fluminense

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Palmeiras - Internacional

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



23:30

Sporting Cristal - Ayacucho

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV