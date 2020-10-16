17 Ekim bugün hangi diziler var? |17 Ekim Cumartesi yayın akışı

17 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Çatı Katı Aşk, Kuzey Yıldızı, Zümrüdüanka, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte17 Ekim Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

17 EKİM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Ekim Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

KANAL D 17 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı

06:45 Çatı Katı Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:15 Dizi

16:45 Yabancı Sinema

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çatı Katı Aşk

STAR TV 17 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli dizi/sinema

16.45 Yerli dizi/sinema

18:45 Star Haber

20:00 İyi Günde Kötü Günde

FOX TV 17 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Dostumun Dünyası

13:00 Kamera Arkası

13:45 Çocukluk

17:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile Fox na Haber Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka

TV8 17 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Masterchef Türkiye

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

16.00 Kırmızı Oda

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV 17 Ekim 2020 Cumartesi yayın akışı

06:00 Türk Malı

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şeref Sözü

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV 17 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Sonsuz Aşk

12:15 Bir Zamanlar Çukurova

15:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak ister