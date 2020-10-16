17 Ekim bugün hangi diziler var? |17 Ekim Cumartesi yayın akışı
17 Ekim Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Çatı Katı Aşk, Kuzey Yıldızı, Zümrüdüanka yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte17 Ekim Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
17 Ekim Cumartesi bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Çatı Katı Aşk, Kuzey Yıldızı, Zümrüdüanka, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte17 Ekim Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
17 EKİM BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 17 Ekim Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
KANAL D 17 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı
06:45 Çatı Katı Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:15 Dizi
16:45 Yabancı Sinema
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çatı Katı Aşk
STAR TV 17 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli dizi/sinema
16.45 Yerli dizi/sinema
18:45 Star Haber
20:00 İyi Günde Kötü Günde
FOX TV 17 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 Kamera Arkası
13:45 Çocukluk
17:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox na Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka
TV8 17 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Masterchef Türkiye
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
16.00 Kırmızı Oda
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 17 Ekim 2020 Cumartesi yayın akışı
06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şeref Sözü
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV 17 Ekim 2020 Cumartesi Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Sonsuz Aşk
12:15 Bir Zamanlar Çukurova
15:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak ister