Dolar son dakika |17 Ekim dolar kuru ne kadar? Suriye kararı sonrası Dolar kaç TL? Euro kaç TL?

17 Ekim dolar kuru ne kadar? Suriye kararı sonrası Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Suriye’nin kuzeyi için yapılan antlaşmanın ardından dolarda son durum merak ediliyor. Beştepe'de gerçekleşen Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri heyetinin kritik görüşmesinin sona ermesinin ardından piyasalar tekrardan hareketlendi. Peki 17 Ekim dolar kuru ne kadar? Suriye kararı sonrası Dolar kaç TL? Euro kaç TL? Detaylar haberimizde...

17 EKİM DOLAR KURU NE KADAR? SURİYE KARARI SONRASI DOLAR KAÇ TL?

17 Ekim Dolar kuru Suriye kararı sonrası geriledi. Günü 5,88 ile kapatan dolarda kararın açıklanmasıyla birlikte büyük düşüş gerçekleşti ve dolar/TL kuru 5,83 seviyelerine geriledi.

SURİYE KARARI SONRASI EURO KAÇ TL?

Euronun bugünkü alış kuru 6,4921 TL, satış kuru 6,4965 TL'dir.

ANALİSTLER AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Analistler, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü belirtmişti.

Analistler, Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etmişlerdi.

Analistler, veri gündeminin yoğun olduğu bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de sanayi üretimi ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirmişti...

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kapanışların devamı durumunda 5,84 ve 5,76 seviyelerinin gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 5,93'ün direnç konumunda olacağını da kaydetmişti.