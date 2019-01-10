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  3. 17 Hakim ve savcı İhraç edildi Sebep: FETÖ

17 Hakim ve savcı İhraç edildi Sebep: FETÖ

HSK Genel Kurulu FETÖ irtibatı nedeniyle 17 Hakim ve Savcıyı meslekten ihraç etti..

17 Hakim ve savcı İhraç edildi Sebep: FETÖ

HSK Genel Kurulu FETÖ irtibatı nedeniyle 17 Hakim ve Savcıyı meslekten ihraç etti..

Gelişmeler haberimizde yer alacak..


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