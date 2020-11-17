Merkez Bankasının 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikaları Kurulu Toplantısına gözler çevrilirken piyasaların takip edeceği önemli bir veri bulunmuyor. Döviz fiyatlarında ise az da olsa bir yükseliş göze çarpıyor. Dolar ve euro kurundaki son duruma ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler 17 Kasım 2020 Salı dolar ne kadar oldu bugün ? Euro bugün ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 17 Kasım 2020 Salı dolar ve euro kuru fiyatları...

1 DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,44 oranında değişim gösterdi. Saat 09.15 itibariyle bir dolar 7,7268 TL'de alınıyor, 7,7352 TL'den ise satılıyor.

1 EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,47 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,1628 TL, satış kuru ise 9,1723 TL’dir.

17 KASIM 2020 SALI DOLAR KURU NE KADAR OLDU BUGÜN?

Dolar kuru bugün açılışta 7,6980 liradan alınıyor,7,7000 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6920 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

16 KASIM 2020 PAZARTESİ EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında avro 9,1270 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,1290 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,1400 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

17 Kasım 2020 Salı günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

17 Kasım 2020 Salı günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

BIST 100 ENDEKSİ EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Yurt içinde, dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.309,98 puanı gören BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artarak kapanış rekorunu da 1.292,99 seviyesine taşıdı.

Banka ve ulaştırma hisselerinin öncülüğünde rekorlara devam eden Borsa İstanbul'da, gün içinde kar satışları gelse de Kovid-19 aşısına ilişkin haberler alımların gücünü korumasını sağladı. Dün 7,7079'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6950 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.310 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.