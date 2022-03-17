17 Mart 2022 günün spor manşetleri | Galatasaray tur için sahada! UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi Barcelona ile tur için karşı karşıya gelecek. İşte 17 Mart 2022 günün spor manşetleri...

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