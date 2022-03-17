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17 Mart 2022 günün spor manşetleri | Galatasaray tur için sahada!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, İspanyol ekibi Barcelona ile tur için karşı karşıya gelecek. İşte 17 Mart 2022 günün spor manşetleri...

17 Mart 2022 günün spor manşetleri | Galatasaray tur için sahada! 1119