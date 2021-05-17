17 Mayıs Pazartesi FOX TV Yayın Akışı |Masumiyet yeni bölümüyle FOX'ta
17 Mayıs Pazartesi FOX TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Çağla ile Yeni Bir Gün" var, hemen ardından "Refika ile Öze Dönüş" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise sevilen dizi Masumiyet yeni bölümüyle FOX'ta seyircisiyle buluşacak...
17 Mayıs Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de bugün hangi programlar ve diziler var? 08.00'da başlayan "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" haber programının ardından 11.00'da "Çağla ile Yeni Bir Gün" ekranlarda olacak. 13.00'da ise "Refika ile Öze Dönüş" programı yayınlanacak. Akşam 20.00'da Masumiyet yeni bölümüyle FOX'ta...
FOX TV 17 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Masumiyet
MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ
Hale'nin planı İsmail'i çaresiz bırakır ve İsmail suçunu itiraf etmek zorunda kalır. Bunun sonucunda dizide dengeler değişir. Bahar ve Ela yeni gelişmeyle neye uğradığını şaşırır. Anne kız gerçek ve arafı ayırt edemez duruma gelir. Bu esnada Hale ve İlker aile geçmişiyle hesaplaşmak zorunda kalır.
(FOX TV)