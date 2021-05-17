17 Mayıs Pazartesi FOX TV Yayın Akışı |Masumiyet yeni bölümüyle FOX'ta

17 Mayıs Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de bugün hangi programlar ve diziler var? 08.00'da başlayan "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" haber programının ardından 11.00'da "Çağla ile Yeni Bir Gün" ekranlarda olacak. 13.00'da ise "Refika ile Öze Dönüş" programı yayınlanacak. Akşam 20.00'da Masumiyet yeni bölümüyle FOX'ta...

FOX TV 17 MAYIS 2021 YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Masumiyet

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

Hale'nin planı İsmail'i çaresiz bırakır ve İsmail suçunu itiraf etmek zorunda kalır. Bunun sonucunda dizide dengeler değişir. Bahar ve Ela yeni gelişmeyle neye uğradığını şaşırır. Anne kız gerçek ve arafı ayırt edemez duruma gelir. Bu esnada Hale ve İlker aile geçmişiyle hesaplaşmak zorunda kalır.

(FOX TV)