17 Nisan 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı |Savaşçı yeni bölümüyle FOX'ta

17 Nisan 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Mehmet Özer ile Mutfakta" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Savaşöı" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...

FOX TV 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.45 Yasak Elma

16.30 Sen Çal Kapımı

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Savaşçı

22.45 Sen Çal Kapımı

