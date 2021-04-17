17 Nisan 2021 Cumartesi Fox TV Yayın Akışı |Savaşçı yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile Mutfakta" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Savaşçı" dizisi seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...
17 Nisan 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında " Mehmet Özer ile Mutfakta" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Savaşöı" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...
FOX TV 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.45 Yasak Elma
16.30 Sen Çal Kapımı
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Savaşçı
22.45 Sen Çal Kapımı