17 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| Zengo Kanal D'de

Kanal D 17 Nisan 2021 Cumartesi akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Magazin D Cumartesi" adlı magazin programı ekranlara gelirken, hemen ardından ise "Arda'nın Ramazan Mutfağı" yayınlanacak. Akşam ise "Zengo" yerli sinema filmi izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte Kanal D 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı...

KANAL D 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06.30 Geniş Aile

08.15 Set Ekstra

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13.45 Çok Güzel Hareketler 2

15.15 Camdaki kız

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Zengo

22.15 Zengo