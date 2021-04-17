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17 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| Zengo Kanal D'de

Kanal D'nin 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Magazin D Cumartesi" yer alırken, akşam saatlerinde ise "Zengo" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D yayın akışı...

17 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| Zengo Kanal D'de

Kanal D 17 Nisan 2021 Cumartesi akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Magazin D Cumartesi" adlı magazin programı ekranlara gelirken, hemen ardından ise "Arda'nın Ramazan Mutfağı" yayınlanacak. Akşam ise "Zengo" yerli sinema filmi izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte Kanal D 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı... 

17 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D Yayın Akışı| Zengo Kanal D'de

KANAL D 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06.30 Geniş Aile
08.15 Set Ekstra
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13.45 Çok Güzel Hareketler 2
15.15 Camdaki kız
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Zengo
22.15 Zengo

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