17 Nisan 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

17 Nisan 2021 Cumartesi yayın Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" adlı magazin programı yer alırken, akşam ise "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yeni bölümüyle ekranlara veda edecek. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın Show TV yayın akışı...

SHOW TV 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07.45 Jack ve Fasulye Kırığı

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Tatlı Dillim

16.15 Tarkan

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk