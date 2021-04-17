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17 Nisan 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Show TV 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" yer alırken akşam ise "Kuze Yıldızı İlk Aşk" yayınlanacak.

17 Nisan 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

17 Nisan 2021 Cumartesi yayın Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" adlı magazin  programı yer alırken, akşam ise "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yeni bölümüyle ekranlara veda edecek. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 17 Nisan 2021 Cumartesi yayın Show TV yayın akışı... 

17 Nisan 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı |Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

SHOW TV 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

07.45 Jack ve Fasulye Kırığı
10.00 Cumartesi Sürprizi 
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Tatlı Dillim
16.15 Tarkan
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

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