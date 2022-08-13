17 yaşındaki gencin yardım çığlıkları! Öz babasından şiddet gördüğünü bu hareketler ile gösterdi! Büyükelçilik harekete geçti!

Bulgaristan'da anneannesinin yanına tatile giden ve öz bababsında gördüğü şiddeti yayımladığı video ile anlatmaya çalışan B.Ç isimli 17 yaşındaki genç kız tüm sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda iyi olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini kız el hareketleri ile yaptığı yardım sonrası yetkilileri harekete geçirdi.

EL HAREKETLERİ İLE ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Tatil için gittiği Bulgaristan'da alkol alan babası tarafından darp edildiği görüntülerini sosyal medyadan paylanaşan genç kızın yardım isteğinde bululnması onrası durumu fark eden baba, kızının bir video çekmesini ve her şeyin younda olduğunu söylemesini istiyor.

BABASI TARAFINDA ZORUNLU BİR VİDEO PAYLAŞTI

Genç kızın babasının istediği gibi bir konuşma yaptığı sırada kadına şiddetin uygulandığı zmaanarda mesaj olarak algılanması gereken hareketleri yaptıktan sonra sosyal medyada yardıma ihityacı olduğu anlaşılan kız için yetkililerden yardım isteniyor. Genç kız konuşmasında "Ben iyiyim şu an. Babamla hiçbir sorun kalmadı, uzlaştık. Yeni bir sayfa açacağız." şeklinde konuşuyor ancak baş parmağını avcunun içine alarak yardım istemesi görenleri harekete geçiriyor.

BABASI KIZI İLE SAMİMİ POZLAR VERDİ

O video sonrası babası ile zorunlu bir şekilde yeni bir video yayımlayan genç kız bu sefer kamera karşısına babası ile geçerek "Bugün yaptığım paylaşım için özür dilerim kimseyi endişelendirmek istemedim. Ailemle anlaştık sorun yok." şeklinde konuşuyor ardından babası kızına sarılıp öpüyor.

BÜYÜKELÇİLİK HAREKETE GEÇTİ

Görünütlerin sosyal medyada gündem olması sonrası Dışişleri Bakanlığı ve Sofya Büyükelçiliği'ne yardım talebinde bulunulması ile birlikte Softa Büyükelçiliği söz konusu videolar ve haberler için "Konuyu araştırıyoruz." şeklinde bir paylaşım yaptı.