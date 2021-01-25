17 yaşındaki kız balkondan aşağı düşerek hayatını kaybetti! Akıllarda tek soru: Cinayet mi intihar mı?
İstanbul Esenyurt'ta, bir otelin sekizinci katındaki odada kalan 17 yaşındaki kız çocuk aşağı düştü. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, düştüğü sırada Z.C.'nin yanında oldukları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.
Esenyurt'ta otelin sekizinci katından düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda 11 katlı otelin sekizinci katındaki odada bulunan Z.C, henüz bilinmeyen nedenle balkondan yola düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Z.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay sırasında otelde Z.C'nin yanında bulunduğu iddia edilen 4 kişiyi, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürürken olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.