Bu geceden itibaren başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması için en merak edilen sorulardan birisi marketler açık mı? konusu oldu. 18 - 19 Mayıs tarihlerini merak edenler arama motoruna 18 - 19 mayıs marketler açık mı? yazarak aratmaya şimdiden başladı. Biz de bu konuyu ve daha fazlasını araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

18 - 19 MAYIS ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgede; Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastanelerinin kısıtlamadan muaf tutulacağı bildiriliyor. Buna göre; 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağında eczaneler faaliyetlerine devam edebilecek.

18 - 19 MAYIS FIRINLAR AÇIK MI?

16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.) Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

18 - 19 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?

18 ve 19 Mayıs tarihlerinde PTT 'nin kapalı olması bekleniyor.

18 - 19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar çalışacak.

18 - 19 MAYIS BİM - A101 AÇIK MI?

İki market 16-17 Mayıs 'ta kapalı olacak. 18 ve 19 Mayıs kararı ise henüz açıklanmadı.

18 - 19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağının olduğu günler bankalar kapalı olacak.

18 - 19 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

Noterlerde nöbetçi uygulaması olacak.

18 - 19 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?

Genelgede marketlerin çalışma durumu ile ilgili şu ifadeler yer aldı;

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a) Market, bakkal, manav ve kasaplar;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

a.3- Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlerin çalışma durumu ile ilgili şu bilgileri verdi;

" 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz."

18 - 19 MAYIS'TA DİĞER KURUMLAR AÇIK MI?

Faaliyetine izin verilen diğer kurum ve kuruluşlar ise şöyle:

"- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri,

- Acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

- Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak),

- Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

- İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

- Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

- Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

- Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

- Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

- Oteller ve konaklama yerleri,

- Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

- Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (İnşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır)