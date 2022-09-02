18 Eylül Pazartesi, İstanbul Fatih'te LGBT karşıtı yürüyüş düzenlenecek!

Son zamanlarda dünyanın her noktasında kendilerine hakların tanınmasını isteyen eş cinsel bireylere yönelik yasaların, kamuoyunun rızasına sunulması ve onaylanması durumu artışa geçti. Son olarak İsviçre'de referanduma gidilen konuda, bu defa Şili'den de destek geldi. Türkiye'de de çoğalan eş cinsel birliktelikler ise Haziran ayı yapılan onur yürüyüşünde gün yüzüne çıktı.

Yapılan onur haftası etkinliklerine karşı, LGBT karşıtları Fatih'te yapılacak yürüyüşü duyurdu.

YÜRÜYÜŞ 18 EYLÜL PAZARTESİ

İstanbul LGBT’ye karşı yürüyecek: 18 Eylül Pazar günü Fatih’te, İslami yapılanmaların da katılımıyla LGBT karşıtı yürüyüş düzenlenecek. Yapılan etkinlik onur haftasına karşın gerçekleştirilecek.