18 Haziran corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? Bakan Koca açıkladı

Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 18 Haziran corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç? konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

18 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU|VAKA SAYISI KAÇ? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında Türkiye günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." ifadelerini kullandı.

17 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; dün 52 bin 901 test yapıldı, 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1261 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 773 bin 904, vaka sayısı 182 bin 727, vefat sayısı 4 bin 861 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 745, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 306, toplam iyileşen hasta sayısı ise 154 bin 640 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Günlük yeni vaka sayımızda dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 417 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 451 bin 661 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 429 bin 122 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 536 bin 317 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 8 milyon 417 bin 100'e ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 234 bin 475 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 119 bin 941 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (960 bin 309), Rusya (561 bin 91), Hindistan (368 bin 389), İngiltere (299 bin 251), İspanya (291 bin 763), Peru (240 bin 908), İtalya (237 bin 828), İran (195 bin 51), Almanya (190 bin 179), Şili (184 bin 449), Türkiye (182 bin 727), Pakistan (160 bin 118), Meksika (159 bin 793), Fransa (158 bin 174), Suudi Arabistan (141 bin 234), Kanada (99 bin 853), Bangladeş (98 bin 489), Çin (83 bin 293), Katar (83 bin 174), Güney Afrika (80 bin 412), Belçika (60 bin 244), Kolombiya (57 bin 46), Belarus (56 bin 32) ve İsveç (54 bin 562)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 46 bin 665, İngiltere 42 bin 153, İtalya 34 bin 448, Fransa 29 bin 575, İspanya 27 bin 136, Meksika 19 bin 80, Hindistan 12 bin 274, Belçika 9 bin 675, İran 9 bin 185, Almanya 8 bin 927, Kanada 8 bin 254, Rusya 7 bin 660, Peru 7 bin 257, İsveç 5 bin 41, Türkiye 4 bin 861, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 615, Pakistan 3 bin 93, Kolombiya 1864, Güney Afrika 1674, Bangladeş 1305, Suudi Arabistan 1091, Belarus 324 ve Katar 82."