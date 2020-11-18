18 Kasım spor manşetleri | Günün spor manşetleri 18 Kasım spor manşetleri internet mecrasında yayımlandı. Galatasaray'ın koronavirüsle mücadelesinin ve Türk Milli takımının Macaristan ile yapacağı maçın ağırlıklı olduğu manşet gündemlerini biz de sizleri için haberimizde derledik.

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