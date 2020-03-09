18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili en güzel sözler 2022 | 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama mesajları resimli

Çanakkale Zaferi mesajları özellikle sosyal medyada insanlar tarafından çok paylaşılıyor. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili en güzel kutlama sözleri, mesajları ...

18 Mart Çanakkale Zaferi Sözleri yazımızla ile tarihimize altın harflerle kazınan bu büyük zaferin 107. yılında şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Çanakkale Zaferi tarihe altın harflerle yazılacak bir destandır. Bu şanlı zafer yolunda binlerce askerimiz, halkımız hayatlarını kaybettiler. En anlamlı 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü sözleri, Çanakkale Zaferi şiirlerini sizler için derledik.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ İLE İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLER 2022

Bir ulusun kuruluş kıvılcımını yakan ve bu uğurda hiç düşünmeden canlarını ortaya koyan tüm aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz!

Ordu Yok! dediler, Kurulur! dedi. Para Yok! dediler, Bulunur! dedi. Düşman çok! dediler, Yenilir! dedi. Ve dediklerini yaptı. O, Atatürk’tü! 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun.

Malazgirt’te Alpaslan’ın dilinde, Surlarda Ulubatlı’nın elinde, Çanakkale cihadının yılında; Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, O mübarek bayrak, işte bu bayrak! 18 Mart Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun.

Yedi düvele karşı iman ve inancıyla Dur! diyen ve Çanakkale Zaferi’ni bizlere yaşatan tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Allah aynı inanç ve şuuru bizlere de nasip etsin.

İstiklalimizin dönüm noktası, vatan aşkının en kutsal fedakârlıklarının yaşandığı Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünü kutluyor, bu şanlı günü bizlere kazandıran ecdadımızı saygı, minnet ve rahmetle yâd ediyorum.

Çanakkale zaferi İmanın imkânı, ebabillerin filleri yendiği gündür… Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun…

Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale’yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 104. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.

Kükrüyordu tepeden, Mustafa Kemal, Vatanıma ayak basacaksa düşman, Yaşamanın ne gereği var, En son nefer ölünceye kadar, Dövüşeceksiniz aslanlar, Görecek bütün dünya, Ne aslanlar doğururmuş, Emineler, Hatçeler, Ayşeler, Fatmalar.

Savaşmaktan kaçınır, kim varsa alnı kara; Kan dökmeyi bilenler hükmeder topraklara… Kazanmanın sırrını bilmiyorsan git, ara, “Çanakkale” ufkunda, “Sakarya” toprağında.

Kazanmak istersen sen de zaferi, Gürleyen sesinle doldur gökleri Zafer dedikleri kahraman peri, Susandan kaçar da coşana gider Bu yolda herkes bir, ey delikanlı, Diriler şerefli, ölüler şanlı! Yurt için dövüşen başı dumanlı, Her zaman bu şandan, o şana gider. Çanakkale Geçilmez!

ÖYLE BİR DİNLE Kİ İÇİN TİTRESİN! EĞER TİTREMİYORSA İÇİN OZAMAN SEN; TÜRK DEĞİLSİN VATAN DEĞİLSİN ANA BABA YÂR DEĞİLSİN EVLAT EŞ DOST DEĞİLSİN ŞEHİD OĞLU ŞEHİD DEĞİLSİN! Saygıyla, minnetle… NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

18 MART ÇANAKKE ZAFERİ KUTLAMA MESAJLARI RESİMLİ

18 Mart Çanakkale zaferinin 104. Yılında Tüm kahraman ecdadımızı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz Şad olsun, Çanakkale geçilmez.

Türk milletinin diriliş destanıdır. Vatan uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyüşün adıdır. “Çanakkale Zaferi” Bir milletin var oluş yok oluş mücadelesidir. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun.

Büyük önder Atatürk’ün düşman askeri için söylediği şu sözler tarihe altın harflerle kazınmıştır.

“Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve Sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yana yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarını dindiriniz! Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler. Huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdiklerinden sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” M. Kemal ATATÜRK

Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

Onlar canlarını seve seve vermeye hazırdılar. Bu vatan için can verdiler. Sizleri unutmadık, Unutmayacağız… 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

Ay-Yıldız’a sarılanlar… Bu vatan size minnettardır. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

İsimlerinizi bilmesek de memleketimizi ve geleceğimizi korumak için çocuklarımızın daha güzel bir Türkiye’de yaşaması için bu topraklara terini, kanını ve canını hiç çekinmeden adamış kahramanlarımızı minnet ile yâd ediyoruz. O kahramanlar hiç korkmasınlar emekleri zayi olmadı ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır. Nur içinde yatın. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun.

En Güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları – 18 Mart Çanakkale Zaferi Sözleri

Çanakkale’den çıkılır Çanakkale’ye varılır Şehitler abidesi selamlanır Ama şunu herkes bilir ki Çanakkale geçildi yazılmaz.

Türkler kim dediler, ezer geçeriz haritadan sileriz dediler Kâğıt üzerinde ülkemizi paylaştılar Cümle cihan üzerimize geldiler adeta kudurmuş it sürüsü gibi Cephanemiz azdı, kumanyamız yoktu ama yüreğimiz vardı Ve bir ses yükseldi ” Ya istiklal Ya ölüm!

“Düşmanda imkân vardı, Mehmetçikte iman. İşte buydu, Çanakkale’yi geçilmez kılan…” Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…

Çanakkale Boğazı’ndan geçip Ege’ye ulaşan kaptanlar, seyir defterlerine Çanakkale geçildi yazmazlar, “Çanakkale çıkıldı, Şehitler Abidesi selamlandı” yazarlar.

Övün ey Çanakkale, cihan durdukça övün! Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, Başına yüz milletin birden üştüğü yersin!

Üstad Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi: Asımın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek… MİNNETTARIZ.

Onlar Tarihi Kalemle Değil, Kanlarıyla Yazdılar. Şehitlerimizi Rahmet ve Saygıyla Anıyoruz.

“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Çanakkale; Kuvayi Milliye’nin, İstiklal Mücadelemizin temel harcıdır. Çanakkale; Mustafa Kemal Atatürk, Koca Seyit, 57. Alay, Nusret Mayın gemisi ile yazdığımız kahramanlık destanımızdır. Çanakkale Geçilmez destanını yazan kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.

Çanakkale, yurt savunmasının harcı. Çanakkale, her evde bir acı. Çanakkale, şehitler diyarı. Çanakkale, Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı.

Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünde bize sarsılmaz bir imanı, zalimler karşısında cesaretle dik durmayı ve hür yaşamayı miras bırakan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Makamları âlî olsun.

Çanakkale: Sözlükler de geçmez lakin gönüllerde ve tarihte; Bir devrin battığı, Türk’ün yedi düvele kafa tuttuğu, Türk ulusunun küllerinden doğduğu yer manalarına gelir.

“Komutanım benim tüfek bozulmuş tetik basmıyor” diyen askere; yüzbaşı;”Tüfek sağlam oğlum senin parmağın kopmuş ” denilen kahramanlık destanıdır ÇANAKKALE

O dönem Anafartalar komutanı olan Albay Mustafa Kemal çarpışan yiğit Türk askerinin ruh dünyasını ve kahramanlığını anlatmak için Bomba Sırtı olayını şu sözlerle anlatır. “ Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metredir. Yani ölüm muhakkak. 1. Siperdekilerin hiçbiri kurtulmamasızcasına şehadete yürüyor. 2. Siperdekiler yıldırım gibi onların yerini alıyor. Fakat ne kadar imrenileceksine soğukkanlı ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor.3 dakikaya kadar öleceğini biliyor ama en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılmak yok okuma bilenler Kuran-ı Kerim okuyor ve cennete girmeye hazırlanıyor. Okuma bilmeyenler Kelime-i Şahadet çekerek yürüyorlar. İşte bu Türk askerinin içindeki ruh kuvvetini gösteren hayret ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.“

Bir HİLAL uğruna Ya RAB ne güneşler batıyor. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

ÇANAKKALE ZAFERİNİN 104. YILI KUTLU OLSUN. ZAFERİN YIL DÖNÜMÜNDE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ.

“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik misalidir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur.” Mustafa Kemal Atatürk

“Çanakkale Savaşı, üç mucizeler muharebesidir. Hali kurtardı; Geçmişe hamaset ve azameti iade etti; Vatanımızı bir vatan-ı ebedi yaptı.” Sami Paşazade Sezai

Çanakkale içinde vurdular beni… On binlerce şehit verdik ama tek karış toprak vermedik. 15 yaşındaki yiğitlerle tüm cihana kafa tuttuk. Çanakkale geçilmez dedik. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları şad olsun.

Askerine savaşmayı değil, ölmeyi emreden Mustafa Kemal Paşa ve gün bitmeden öleceğini bilen “yiğitlerin” kavgası, Vatan uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyüşün adıdır Çanakkale. Bugün aldığımız her nefesi, o gün verilen son nefese borçluyuz.

Uykuda kestiler üçümüzü, kurşuna dizdiler ikimizi, Ahmet oğlu Nasuh arkadaşımın adı, Reşadiyeli Veli oğlu Memet benimkisi. Bir de altıncımız var, kara kaytan bıyıklı bir şehit, son mekânı şöyle dursun, adını da bilen yok… Ruhları şad olsun!

Bu Devlet, Malazgirt’te başlayan, Miryokefalon’da adı konan, Çanakkale’de kıyama duran, Sakarya’da destanlaşan bir mücadeleyle yüz binlerce şehidin kanı karşılığında, elde ettiği kutsal vatan toprakları üzerinde kurulmuştur. Çanakkale geçilmez!

Türk milletinin Çanakkale’de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.

Geçemediler. Geldikleri gibi de gittiler. Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, 57.Alayı, son sınıf öğrencilerinin tamamını Çanakkale’de şehit veren Kayseri Lisesi’nin ve daha nice okulların evlatlarını rahmetle, şükranla anıyorum.

Geçemediler, Geçemezler, Geçemeyecekler… Hangi yüzyıl geçerse geçsin Mustafa Kemal Paşa Yolumuz, Çanakkale Ruhumuzdur!

Çanakkale, Hilâl’in gölgesinde bir millet emin yaşasın diye, imanını sed yapmış insanların, bu toprakları hangi duyguyla vatanlaştırdığını cihana haykırdığı yerin adı ve hesapsız adanmışlığın destanıdır. Canlarıyla bize bir Vatan bırakan ecdada rahmet olsun.

ÇANAKKALE ZAFERİ NE ZAMAN?

1. Dünya Savaşı sırasında açılan, en büyük önem sahibi olan Çanakkale Boğazı’nda cereyan eden 3 Kasım 1914- 9 Ocak 1916 tarihleri arasında süren savaşlar Çanakkale Savaşı olarak adlandırılıyor. Merkezi olarak adlandırılan İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak ve Rusya Federasyon’una yardım göndermek için Çanakkale Boğazı’nda yaşanılan bu savaş ,1. Dünya Savaşı’nın en önemli askeri faaliyetidir. Bu cephe hayati bir önem taşıyordu. 17 Mart 1915’te yapılan plana göre mayınları temizlenilen boğazın aşağı kesimlerine bütün savaş gemileriyle gelinmiş ve boğazı zorlanacaktı fakat aynı günün akşamı Türk donanmasına mensup, Yüzbaşı Hakkı Bey kumandasındaki Nusret Mayın Gemisi’nin Karanlık Liman bölgesini tekrar mayınlanması kaderi değiştirdi.