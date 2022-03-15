Çanakkale Zaferi ilan edilen 18 Mart tarihinde okul ve üniversitelerin tatil olup olmadığı merak edildi. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde kahraman şehitlerimizi anmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte 18 Mart'a dair çeşitli araştırmalara başlandı. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi 2022? 18 Mart 2022 Cuma okullar, üniversiteler tatil mi? Haberimizde, özel güne dair merak edilen tüm soruların yanıtlarına yer verdik. İşte detaylar..

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ 2022?

18 Mart Resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Okullarda, iş yerlerinde törenler ve kutlamalar yapılsa da, 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil değildir. Resmi tatiller; 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 15 Temmuz, 1 Ocak ve dini bayramlar tarihlerinde ilan edilmiştir.

18 MART 2022 CUMA OKULLAR, ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin resmi tatil değildir. Bu sebeple öğrenciler eğitim ve öğretime, çalışanlar işlerine devam edecektir. Öğrenciler 23 Nisan'da tatil yapacak ancak, 23 Nisan da bu yıl Cumartesi gününe denk geldiğinden, 19 Mayıs 2022 Perşembe günü tam anlamıyla tatil yapacaklar.

2022 RESMİ TATİLLER

1 OCAK YILBAŞI

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN)

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

8 MART ÇANAKKALE ZAFERİ NEDEN KUTLANIR?

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği şanlı mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

18 Mart tarihi kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. İşte bu nedenle 27.06.2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler günü olarak kabul edilmiştir.

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir anıtcephedir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti için en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi her yıl olduğu gibi bu yılda törenlerle şiirlerle kısacası kutlanacak ve şehitler anılacak.