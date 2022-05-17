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  3. 18 Mayıs 2022 doktorlar grevde mi ? Hastaneler, poliklinikler açık mı? Doktorlar çalışıyor mu? Neden grev var?

18 Mayıs 2022 doktorlar grevde mi ? Hastaneler, poliklinikler açık mı? Doktorlar çalışıyor mu? Neden grev var?

Sağlı çalışanlarını sık sık grev yapma ile gündeme gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bu sebeple 18 Mayıs 2022 doktorlar grevde mi ? Hastaneler, poliklinikler açık mı? Doktorlar çalışıyor mu? Neden grev var? sorularını araştırmaya başladı.

18 Mayıs 2022 doktorlar grevde mi ? Hastaneler, poliklinikler açık mı? Doktorlar çalışıyor mu? Neden grev var?

Hekimsen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Mayıs ayında doktorların 6 gün iş bırakacakları haberini vermişti. Açıklama sonrası vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. 18 Mayıs 2022 doktorlar grevde mi ? Hastaneler, poliklinikler açık mı? Doktorlar çalışıyor mu? Neden grev var? İşte detaylar...

18 Mayıs 2022 doktorlar grevde mi ? Hastaneler, poliklinikler açık mı? Doktorlar çalışıyor mu? Neden grev var?

18 MAYIS 2022 DOKTORLAR GREV Mİ ? HASTANELER, POLİKİNLİKLER AÇIK MI? DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU? NEDEN GREV VAR?

Hekimsen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5-6, 17-18 ve 26-27 Mayıs tarihlerinde görevi bırakacakları haberini verdi. Sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Mayıs ayında tüm Türkiye'de meslektaşlarınıza birlikte 6 gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz '' ifadelerine yer verildi. 

18 Mayıs 2022 doktorlar grevde mi ? Hastaneler, poliklinikler açık mı? Doktorlar çalışıyor mu? Neden grev var?

6 gün boyunca grev yapılacak olmasının ardından vatandaşlar hastaneler ve polikliniklerin açık olup olmayacağını merak etti. Belirtilen grev günlerinde acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurulmaması istendi. Sağlık ocaklarının açık olması bekleniyor.

18 Mayıs 2022 doktorlar grevde mi ? Hastaneler, poliklinikler açık mı? Doktorlar çalışıyor mu? Neden grev var?

 

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