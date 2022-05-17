Hekimsen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Mayıs ayında doktorların 6 gün iş bırakacakları haberini vermişti. Açıklama sonrası vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. 18 Mayıs 2022 doktorlar grevde mi ? Hastaneler, poliklinikler açık mı? Doktorlar çalışıyor mu? Neden grev var? İşte detaylar...

18 MAYIS 2022 DOKTORLAR GREV Mİ ? HASTANELER, POLİKİNLİKLER AÇIK MI? DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU? NEDEN GREV VAR?

Hekimsen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5-6, 17-18 ve 26-27 Mayıs tarihlerinde görevi bırakacakları haberini verdi. Sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Mayıs ayında tüm Türkiye'de meslektaşlarınıza birlikte 6 gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz '' ifadelerine yer verildi.

6 gün boyunca grev yapılacak olmasının ardından vatandaşlar hastaneler ve polikliniklerin açık olup olmayacağını merak etti. Belirtilen grev günlerinde acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurulmaması istendi. Sağlık ocaklarının açık olması bekleniyor.