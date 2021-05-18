Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul Avrupa Yakasında yaşanacak elektrik kesinti listesini resmi internet sayfasından yayımladı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri 18 Mayıs elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

18 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 2021 BEDAŞ

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS 2021

NO: 3917349

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah HANIMELİ sk bölgelerinde 18/05/2021 00:01:00 - 18/05/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3917347

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ILGIN ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 18/05/2021 00:01:00 - 18/05/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS 2021

NO: 3915676

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah GÜNAYDIN YOLU, YENİYOL ÇIKMAZI, ÇATALHÖYÜK sk / ETİLER mah CENGİZ TOPEL, FÜZECİLER, HİLAL, KOÇYİĞİTLER, MUHARİPLER, SARIOBA, ÖZDEN, ÖZDEŞ sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE, SAYGILI, ÖZDEN sk bölgelerinde 18/05/2021 00:00:00 - 18/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS 2021

NO: 3918621



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, BAYIR, BILDIRCIN, DUTLUK, EKOL, FUADİYE, KARAAĞAÇ, LEYLEK, POLİS, SANDALCI KERİM, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk bölgelerinde 18/05/2021 01:00:00 - 18/05/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS 2021

NO: 3914350



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ADALET 1, ATATÜRK, AYDIN 5, AYKENT, BAHADIR, DR. SADIK AHMET 1, ETKİN, EZGİ 2, GÜMÜŞLER, GÜRKENT, KARAKOÇAN, KARAKUŞ, MARPUT, MEHMET AKİF ERSOY, SÖĞÜT, YENGEÇ, ÜNSAL 1, İZCİ 1 sk bölgelerinde 18/05/2021 09:00:00 - 18/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS 2021

NO: 3871381

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3063., 3114. sk bölgelerinde 18/05/2021 00:30:00 - 18/05/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3916754

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 241., 243., 250., 251., İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/05/2021 09:00:00 - 18/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3916753

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 240., 241., 242., 243., ATALAY, KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 18/05/2021 09:00:00 - 18/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3871377

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 18/05/2021 10:00:00 - 18/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS 2021

NO: 3891316

İSTANBUL EYÜPSULTAN İLÇESİ, IŞIKLAR MAH. ESKİ KİRAZLIYOLU bölgelerinde 18/05/2021 10:00:00 - 18/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3891317

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -IŞIKLAR mah sk bölgelerinde 18/05/2021 10:00:00 - 18/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3915664

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NİLGÜN, AKDENİZ, ARKIN, AYTÜL, BİRSEN, DİLEK, EMEL, EREN, FİGEN, GÜLŞEN, GÜZİN, KASIMPATI, MİHRİBAN, MİMOZA, SOKULLU, YAVUZ SELİM, YENAL, ZÜLÜF, ÖZNUR, İLKE, İĞDE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah TAŞ sk / NURTEPE mah BARIŞ, DARGIN, ERGÜN, KISMET, MİMAR, MİS, NADİDE, RÜZGAR, SEDEF, SOKULLU, TUĞÇE, YAMAN, ÇİLEKLİ, İSMET sk bölgelerinde 18/05/2021 10:00:00 - 18/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS 2021

NO: 3917601

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah FETVA YOKUŞU, HAYRİYEHANIM, KANTARCILAR, KEPENEKÇİ, KEPENEKÇİ MEDRESESİ, KEPENEKÇİ SABUNHANESİ, KEPENEKÇİ YOKUŞU, KIBLE ÇEŞME, KIBLE ÇEŞME ÇIKMAZI, MURATEFENDİ, MUTASARRIF, ODUN KAPISI YOKUŞU, TESVİYECİ, YÜKSEKLER sk / SARIDEMİR mah KANTARCILAR, KANTARCILAR ARALIĞI, KIBLE ÇEŞME, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, RAGIP GÜMÜŞPALA sk / SÜLEYMANİYE mah FETVA YOKUŞU, SİYAVUŞPAŞA sk / TAHTAKALE mah TAHTAKALE, TOMRUK, TOMRUK ÇIKMAZI, VASIF ÇINAR sk bölgelerinde 18/05/2021 00:00:00 - 18/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS 2021

NO: 3913328

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ADSIZ NEFER, ALEV ÇIKMAZI, BAĞLAMA, BAĞLARBAŞI, DAL, DERYA, DESTEGÜL, DİLARA, EMEK, KAPLAN, KIBRIS, KİRAZLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SU ÇİÇEĞİ, SİPAHİLER, VİŞNELİ, YENİ, ÇEŞMELİ, ÜNLÜ, ŞEHİT CİHAN ELKAN, ŞEHİT ÜMİT GÜNAYDIN sk bölgelerinde 18/05/2021 00:05:00 - 18/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3913332

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1014., 1015., 1016., 1017., 1018., 1019., 1020., 1021., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1038., 1038/1., 1039., 1047., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/05/2021 03:00:00 - 18/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS 2021

NO: 3915665



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKMAN, AKİK, AYTAÇ, AĞRI, BERKAY, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, HAVRAN, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TOPRAKBASTI, UMERA, YADİGAR, YÜCEL, ZEYTUNİ, ÇAYIR, ÇAĞLAR sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk bölgelerinde 18/05/2021 10:00:00 - 18/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS 2021

NO: 3888322

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 2606., 3.OĞUZHAN, 4.BARBAROS, HAVADAR, TANSEL sk bölgelerinde 18/05/2021 10:00:00 - 18/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS 2021

NO: 3648340



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HACI OSMAN BAYIRI, HAYDAR ALİYEV, KEFELİ BAYIRI, KEFELİKÖY BAĞLAR, PARLAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/05/2021 10:00:00 - 18/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS 2021

NO: 3912319

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1347., 1347/1., 1348., 1349., 1350., 1351., 1351/1., 1352., 1353., 1366., 1366/1., 1367., 1368., 1368/1., 1368/2., 1369., 1371., 1372., 1373., 1414., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1449., 1450., MİLLET, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1347., 1502/1., GAZİ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk bölgelerinde 18/05/2021 10:00:00 - 18/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3912323

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1303., 1303/1., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1315., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1325., 1326., 1326/1., 1326/2., 1326/3., 1327., 1328., 1331., CUMHURİYET sk bölgelerinde 18/05/2021 12:00:00 - 18/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS 2021

NO: 3918735

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah YEŞİLYOL F ARA, YEŞİLYOL G sk bölgelerinde 18/05/2021 10:00:00 - 18/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3920045

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 56/2., 56/2A, 56/4., 56/B, 57/6., 57/A sk bölgelerinde 18/05/2021 10:00:00 - 18/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.