Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 18 Mayıs Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım." ifadelerine yer verdi.

17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 369 test yapıldı. Bu kapsamda 1368 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.Son 24 saatte 44 kişi vefat etti, 1825 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 624 bin 994, vaka sayısı 149 bin 435, vefat sayısı 4 bin 140, yoğun bakımdaki hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 468, iyileşen sayısı ise 109 bin 962 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYADA SON DURUM

Tüm dünyanın yoğun olarak küresel bir mücadele sürdüğü Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 4 milyon 805 bin 554'e ulaştı.

Dünyanın önde gelen istatistik bilgilerinin paylaşıldığı "Worldometer" internet sitesine göre Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 316 bin 753 kişi salgını atlatarak sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 1 milyon 860 bin 216 kişi oldu.

SALGININ MERKEZİ ABD OLDU

Salgının ilk çıkış noktası olan Çin'i geçen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 527 bin 664 , salgın nedeniyle 90 bin 978 yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Rusya (281 bin 752), İspanya (277 bin 719), İngiltere (243 bin 695), Brezilya (241 bin 80), İtalya (225 bin 435), Fransa (179 bin 569), Almanya (176 bin 651), Türkiye (149 bin 435), İran (120 bin 198), Hindistan (96 bin 169), Peru (92 bin 273), Çin (82 bin 954), Kanada (77 bin 2), Belçika (55 bin 280), Suudi Arabistan (54 bin 752), Meksika (49 bin 219), Hollanda (43 bin 995), Şili (43 bin 781), Pakistan (42 bin 125), Ekvador (33 bin 182), Katar (32 bin 604), İsviçre (30 bin 587), İsveç (30 bin 143), Belarus (29 bin 650), Portekiz (29 bin 36), Singapur (28 bin 38), İrlanda (24 bin 112), Birleşik Arap Emirlikleri (23 bin 358) ve Bangladeş (22 bin 268)."

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 34 bin 636, İtalya 31 bin 908, Fransa 28 bin 108, İspanya 27 bin 650, Brezilya 16 bin 122, Belçika 9 bin 52, Almanya 8 bin 49, İran 6 bin 988, Kanada 5 bin 782, Hollanda 5 bin 680, Meksika 5 bin 177, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 140, İsveç 3 bin 679, Hindistan 3 bin 29, Ekvador 2 bin 736, Peru 2 bin 648, Rusya 2 bin 631, İsviçre 1881, İrlanda 1543, Portekiz 1218, Pakistan 903, Şili 450, Bangladeş 328, Suudi Arabistan 312, Birleşik Arap Emirlikleri 220, Belarus 165, Singapur 22 ve Katar 15."