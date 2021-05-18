18 Mayıs yarım gün mü, tatil mi 2021? 18 Mayıs yasak mı 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında şu sırlar çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de 18 Mayıs ile ilgili genel bilgileri haberimizde derledik.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ 2021?

Her sene resmi tatil olarak kutlanan 19 Mayıs'a saatler kala vatandaşlar tarafından en çok aratılan konulardan birisi bir önceki gün olan 18 Mayıs'ın yarım gün veya tatil olup olmayacağı oldu. Yapılan açıklamaya göre 18 Mayıs'ın yarım gün veya resmi tatil olmadığı belirtildi. 18 Mayıs Salı gününde resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra özel şirketler açık olacaktır.

18 MAYIS YASAK MI 2021?

Yayımlanan kademeli normalleşme genelgesi kapsamında hafta içi ve hafta sonunda sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. Buna göre;

''Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.'' denildi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Mayıs Salı günü için ayrıca bir yasak getirmezken yasak saatlerinin ise genelgeye uygun olarak işleyeceği belirtildi.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs 2021 günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda 19 Mayıs'ta yasak konusuna değinmedi. İçişleri Bakanlığından da 19 Mayıs'ta yasak olduğuna dair bir genelge yayınlanmadı.