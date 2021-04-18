18 Nisan 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 18 Nisan Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

18 NİSAN PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan Pazar gününün koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir...

17 NİSAN 2021 CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 17 Nisan Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 288 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 35 bin 608’e yükseldi. Toplamda 43 milyon 467 bin 516 test yapıldı.

Bugün yapılan 319 bin 316 test yapılırken, 62 bin 606 yeni vaka sayısı, 2 bin 973 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 212 bin 645 olduğu, bugün iyileşen 52 bin 184 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 643 bin 734’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 205 olduğu açıklandı.