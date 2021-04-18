Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 18 Nisan PazarSon dakika | Bakan Koca paylaştı ! 100 binlik vaka haritası güncellendi1 milyonun üzerinde tıklanmıştı! Belma Şahin'den 'Hasbelkader' şarkısı ile ilgili dikkat çeken açıklamaSon dakika | Muğla açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem!Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 18 Nisan 2021 PazarŞans Topu çekiliş sonuçları 18 Nisan 2021 | Milli Piyango İdaresiKoronavirüse yakalandığını açıklamıştı! 10 saat sonra hayata gözlerini yumdu18 Nisan 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Polis denetiminden kaçamadılar! Karantina ihlali yapan 6 kişi uygulamada yakalandıFotokapana yakalandı! Yabani kedi “karakulak” Muğla’da görüntülendi
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. 18 Nisan 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

18 Nisan 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınındaki son durumu gösteren koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir. İşte 18 Nisan 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Salgının Türkiye'de ve dünyadaki son durumu haberimizde...

18 Nisan 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, her gün internet sitesinde Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşarak koronavirüste son durum hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Peki 18 Nisan Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

18 NİSAN PAZAR TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU | BUGÜNKÜ KORONA TABLOSU| VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU? 

Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan Pazar gününün koronavirüs tablosunu paylaştığında haberimizde yer verilecektir...

17 NİSAN 2021 CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 17 Nisan Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 288 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 35 bin 608’e yükseldi. Toplamda 43 milyon 467 bin 516 test yapıldı.

Bugün yapılan 319 bin 316 test yapılırken, 62 bin 606 yeni vaka sayısı, 2 bin 973 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 212 bin 645 olduğu, bugün iyileşen 52 bin 184 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 643 bin 734’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 205 olduğu açıklandı.

kui.jpgkui.jpg17 Nisan 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT