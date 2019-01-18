18 Ocak eleq ipucu: "2006'ya kadar adı Altın Eldiven Ödülü’ne verilen Rus kaleci kimdir?"

Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Eleq 18 Ocak 20.00 yarıması için ipucu sorusu duyuruldu. Bugünkü Eleq ipucu sorusu "2006'ya kadar adı Altın Eldiven Ödülü’ne verilen Rus kaleci kimdir?" olarak belirlendi. 18 Ocak'ta eleq Instagram adresinden yaptığı açıklamada "Merhabalar sevgili eleqseverler! Futbol tutkunlarını sevindirecek bir soru ile karşınızdayız. Biraz eskilere gidelim, 1963'e mesela... O yıl, Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçilen, 2006'ya kadar adı Altın Eldiven Ödülü'ne verilen Rus kaleci kimdir bilen var mı?" dedi. Eleq hakkında tüm detaylar ve 18 Ocak eleq ipucu sorusu haberimizde...

18 OCAK ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

Soru: "2006'ya kadar adı Altın Eldiven Ödülü’ne verilen Rus kaleci kimdir?"

Cevap: LEV YAŞİN (Yashin)

ELEQ İPUCU CEVABI: LEV YAŞİN KİMDİR?

SSCB’li futbolcu. Kaleci olarak uluslararası bir ün kazanmıştır.

Avrupa’nın da en iyi kalecilerinden biri oldu. Dinamo Moskova takımının forması altında bir kupa, yedi lig şampiyonluğu yaşadı. SSCB milli takımı ile 1962, 1966 ve 1970 Dünya Kupası finallerine katıldı. Milli takım formasını 78 kez giydi ve SSCB Üstün Başarı madalyasını aldı. 1960, 1963 ve 1966’da yılın futbolcusu seçildi. 1964’te ise Altın Futbol Ödülü’nü kazandı. 1967’de “Büyük Spor Odülü”nü aldı. Avrupa’da da 1963’te yılın futbolcusu seçildi. Dünya karmasının kalesini 3 kez koruyan Yaşin, SSCB’nin yetiştirdiği en büyük futbolcu olarak kabul edildi. Kaledeki güven verici oyunu, uzun boyu, ceza sahası dışına kadar çıkarak akın başlatması ile yeni bir kalecilik anlayışının temsilcisi oldu.

Futbolu bıraktıktan sonra bir süre çalıştırıcılık yapan Yaşin, SSCB futbol takımı için genç yetenekler bulmaya çalışmıştı. 1985’te geçirdiği bir trafik kazasından sonra bacaklarından birini yitirmiştir.

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.