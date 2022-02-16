18 Şubat 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu cuma BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? BİM 18 Şubat 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Alışveriş tutkunları 'Bu cuma BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?' başlıklı aramalar gerçekleştiriliyor. İşte 18 Şubat 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu!

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18 Şubat 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğunda Smart Led Tv'den, Radyatör'e, Traktör'den, bölmeli dolaba birçok ürün bulunuyor. Peki, Bu cuma BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 18 Şubat 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! 18 ŞUBAT 2022 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Woon 49" Full HD Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.499 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 499 TL

Antrasit Tv Sehpası 349 TL

Soley Tek Kişilik Nevresim Seti 99,90 TL

Desenli Tek Kişilik Yorgan 139 TL

Lüks Peluş Terlik 49,90 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 42,50 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 36,50 TL

Masaüstü Dekoratif Çalar Saat 59,90 TL

Decorev Dekoratif Fener 2'li 99,90 TL

Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 559 TL

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 2.499 TL

Benante Kaktüs Desenli 11 Parça Kahvaltı Seti 99,90 TL

Benante Kaktüs Desenli Dikdörtgen Tabak 17,50 TL

Benante Kaktüs Desenli Dikdörtgen Tabak 2'li 19,90 TL

Benante Kaktüs Desenli Çerezlik / Sosluk 4'lü 24,90 TL Kaneviçe Seti 39,90 TL

Tığ İşi Seti 39,90 TL

Düğme Kutusu 9,90 TL

Amigurumi El Örmesi Kiti 2'li 29,90 TL

Amigurumi Seti 39,90 TL

Punch Seti 39,90 TL

İğne Oyası Seti 39,90 TL

Keçe Şekiller 7,90 TL

Metal Kutulu Dikiş Seti 29,90 TL

Şiş Kutusu 3,50 TL

Tığ Kutusu 2,90 TL

Punch Kasnak Seti 2'li 22,50 TL

Örgü Aparat Seti 9,50 TL

Punch İğne Seti 3'lü 29,90 TL

Silikon Saplı Tığ İnesi 7'li 19,90 TL Rakle Kaktüs Desenli Meşrubat Bardağı 6,90 TL

Benante Kaktüs Desenli Oval Tabak 2'li 34,90 TL

Chef's Pro Krep Tavası 32 cm 59,90 TL

Chef's Pro Kaçerol 16 cm 49,90 TL

Chef's Pro Wok Tava 24 cm 79,90 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 99,90 TL

Kapaklı Saklama Kutusu 15 Litre 19,90 TL

LAV Saklama Kabı 3'lü 34,90 TL

Çok Amaçlı Mutfak Makası 22,50 TL

Sarımsak Desenli Oval Tepsi 19,90 TL

Paşabahçe Kesme Desen Çay Bardağı 6'lı 44,90 TL

Saklama Kabı 4'lü 6,50 TL

Çok Amaçlı Meyvelik 9,90 TL

Sıvı Sabunluk 14,90 TL

Paslanmaz Süzgeç 14,90 TL

Büyük Boy Havlu Etamin Kiti 19,50 TL

Küçük Boy Havlu Etamin Kiti 15,50 TL

Ören Bayan Star Yumak 3'lü 29,90 TL

Ören Bayan Favori Yumak 3'lü 29,90 TL

Ören Bayan Favori Batik Yumak 3'lü 34,90 TL

Büyük Boy Kaneviçe Kiti 19,90 TL Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri bimBim aktüelBİM aktüel ürünler