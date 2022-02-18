18 Şubat 2022 Cuma günün spor manşetleri | Fenerbahçe Avrupa'yı da zora soktu! Konferans Ligi play off turunda mücadele eden Fenerbahçe, Çek ekibi Slavia Prag'a evinde 3-2 mağlup oldu. İşte 18 Şubat 2022 Cuma günün spor manşetleri...

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