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  3. 18 Şubat 2022 Cuma günün spor manşetleri | Fenerbahçe Avrupa'yı da zora soktu!

18 Şubat 2022 Cuma günün spor manşetleri | Fenerbahçe Avrupa'yı da zora soktu!

Konferans Ligi play off turunda mücadele eden Fenerbahçe, Çek ekibi Slavia Prag'a evinde 3-2 mağlup oldu. İşte 18 Şubat 2022 Cuma günün spor manşetleri...

18 Şubat 2022 Cuma günün spor manşetleri | Fenerbahçe Avrupa'yı da zora soktu! 1125