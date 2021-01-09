Son dakika| İstanbul Valisi Yerlikaya, vaka sayıları düşen ilçeleri açıkladıBelediye Başkanı Rasim Arı duyurdu! Nevşehir'de her ay 1 kişi belediye başkanı olacak18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür kayıp! Umutlar tükeniyor...Sokağa çıkma kısıtlamasında kovalamaca! Polisten kaçarken kaza yaptılarResmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 9 Ocak 2021Başkan Sensin uygulaması nedir? Nevşehir'de bir saatliğine nasıl belediye başkanı olunur? Başkan Sensin başvurusu nasıl yapılır?Elektrik kesintisi 12 Ocak Salı 2021 BEDAŞAnkara'da alacak verecek meselesi kanlı bitti! Gözünü kırpmadan vurup öldürdüGölette kaybolan oğlunu arayan annenin acı feryadı!Elektrik kesintisi 12 Ocak Salı 2021 AYEDAŞ
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür kayıp! Umutlar tükeniyor...

18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür kayıp! Umutlar tükeniyor...

Kütahya'da 18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür haber alınamıyor. Ablasının evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan İrem için emniyet güçlerinin arama çalışmaları devam ediyor.

18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür kayıp! Umutlar tükeniyor...

Hakan Gül ile Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan biri olan İrem Gül'den, 15 gün önce ablasının evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. 

Gül çiftinin kayıp başvurusu üzerine Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Kurulan özel ekip genç kızın gidebileceği adreslerde arama yaptı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Gül için evinin çevresindeki kırsal alanda da havadan ve karadan arama yapıldı.

18 yaşındaki İrem Gül'den 15 gündür kayıp! Umutlar tükeniyor...

"GEL ARTIK KIZIM NEREDESİN?"

Baba Hakan Gül, “Kızım İrem kayıp, 18 yaşında. Bulmak için yardımcı olun, gören, duyan varsa yardımcı olsun. Kızım duyuyorsan gel. Ablan, enişten, annen hepimiz perişanız. Sen benim kara kızımsın. 27 senedir belediye işçisiyim. Ek olarak hayvancılık yapıyorum. Çocuklarım için 50 yaşıma kadar fedakârlık ettim. Daha da fedakârlık ederim, canımı da feda ederim. Gel artık kızım, neredesin?” dedi.

"KIZIMIN BULUNACAĞINA İNANIYORUM"

Ekiplerin kızını bulacağına inandığını belirten baba Gül, "Kızımın dönmesini istiyorum. Allah razı olsun polis ilgileniyor. Emniyet amirleri, jandarma geldi. Herkes canla başla çalışıyor. İçlerinde beri kaç gündür uyumayanlar var, hepsinden Allah razı olsun. Gören varsa, duyan varsa, bir haber gelsin, istemiyorsa bize gelmesin ama canlı mı, değil mi haberini alalım. Ben umutluyum. İnşallah tez zamanda kızımı bulacaklar. Ben bulacaklarına inanıyorum. Sağ salim olduğunun haberini alsam, Allah’tan başka bir şey istemiyorum” diye konuştu.

‘CANLI MI, DEĞİL Mİ? BİLMİYORUZ’

Anne Umahan Gül de kızının bir an önce bulunmasını isteyerek, “Kızımın dönmesini istiyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum. Başımızın üstünde yeri var. Ne olursa olsun gelsin, yeter ki canlı çıksın” dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT