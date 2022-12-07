1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alıyorlardı! Almanya'da darbe operasyonu: Gözaltılar var

Almanya'da darbe yapmayı amaçladığı belirtilen gruba yönelik düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 52 şüpheliden 25'i yakalandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alıyorlardı! Almanya'da darbe operasyonu: Gözaltılar var

Savcılığın kararı sonrası harekete geçen güvenlik güçleri sabahın erken saatlerinde harekete geçti. Bu kapsamda 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlanan ve hakkında gözaltı kararı verilen 52 kişi hakkında "terör örgütü üyesi veya destekçisi olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alıyorlardı! Almanya'da darbe operasyonu: Gözaltılar var

DARBE PLANLADIKLARI İDDİA EDİLDİ

52 kişiden yakalanan 25 kişi arasında eski askerlerin de yer aldığı kaydedildi.

Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi.

1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alıyorlardı! Almanya'da darbe operasyonu: Gözaltılar var

ADALET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti.

Buschmann, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." ifadesini kullandı.

Alman İmparatorluğu'nu örnek alan grubun üyelerinin, modern Alman devletini tanımadığı belirtiliyor.

1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alıyorlardı! Almanya'da darbe operasyonu: Gözaltılar var 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alıyorlardı! Almanya'da darbe operasyonu: Gözaltılar var

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