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1877 Alemdağ Spor 1 - 2 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

1877 Alemdağ Spor 1 - 2 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Kızılcabölükspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Kızılcabölükspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  1877 Alemdağ Spor - Kızılcabölükspor maçı skoru ne oldu?

1877 Alemdağ Spor, Kızılcabölükspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

1877 Alemdağ Spor -Kızılcabölükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

1877 Alemdağ Spor Kızılcabölükspor Maçının Hakemleri 
Süleyman Bahadır(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Enes Seymen(2. Yardımcı Hakem), Tolga Tuna(dördüncü Hakem)

1877 ALEMDAĞ SPOR1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11
61. Ertuğrul Usta, 3. Cenkay Akdoğan, 34. Abdülsamet Mert, 81. Oğuzhan Çimen, 49. Sayim Çelik, 17. Fırat Aras, 8. Oğuzhan İnci, 66. Emirhan Özer, 21. Yusuf Demir, 19. Alperen Bektaş, 67. Furkan Demir

Yedekler
12. Hasan Oktay, 7. Enes Çavuş, 14. Alper Atay, 88. Arda Kürşat Kaya

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KIZILCABÖLÜKSPORKızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11
45. Asil Kaan Güler, 4. Kadir Kurt, 6. Mustafa Altun, 10. Ozan Şamiloğlu, 14. Semih Mustafa Usta, 21. Murathan Sütcü, 55. Atalay Gürel, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 35. Alpay Eroğlu, 61. Hamit Bayraktar, 87. Abdullah Altıntaş

Yedekler
41. İlyas Türengül, 3. Hüseyin Solaklı, 42. Berkan Afşarlı, 18. Can Bayırkan, 49. Kıvanç Salihoğlu, 64. Alperen Kahraman, 94. Erdem Korkmaz Güner

Teknik Sorumlu
Tansu Yaan

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor26186237156022
21928 Bucaspor26177249165833
3Yeşilyurt Belediyespor26154742214921
4Ofspor26129538284510
5Arnavutköy Belediye26127737274310
6Belediye Derincespor261010636224014
7Artvin Hopaspor269893535350
8Edirnespor269893030350
9Fatsa Belediyespor26989202335-3
10Kızılcabölükspor267910252930-4
111877 Alemdağspor268513334329-10
12Nevşehir Belediyespor267613252727-2
13Çankaya FK267415204325-23
14Payasspor265813274323-16
15Antalya Kemerspor265615214321-22
16Manisaspor261916184812-30

Fikstür

08.04.2021Belediye Derincespor0-1Edirnespor
08.04.2021Manisaspor2-3Çankaya FK
08.04.2021Payasspor1-1Ofspor
08.04.2021Artvin Hopaspor0-0Nevşehir Belediyespor
08.04.2021Arnavutköy Belediye0-2Fatsa Belediyespor
08.04.20211877 Alemdağspor1-2Kızılcabölükspor
08.04.2021Diyarbekirspor2-0Kemerspor 2003
08.04.20211928 Bucaspor1-0Yeşilyurt Belediyespor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu  

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