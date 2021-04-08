1877 Alemdağ Spor 1 - 2 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Kızılcabölükspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Kızılcabölükspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki 1877 Alemdağ Spor - Kızılcabölükspor maçı skoru ne oldu? 1877 Alemdağ Spor, Kızılcabölükspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 1877 Alemdağ Spor -Kızılcabölükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Alemdağ Stadyumu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



1877 Alemdağ Spor Kızılcabölükspor Maçının Hakemleri

Süleyman Bahadır(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Enes Seymen(2. Yardımcı Hakem), Tolga Tuna(dördüncü Hakem)

1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11

61. Ertuğrul Usta, 3. Cenkay Akdoğan, 34. Abdülsamet Mert, 81. Oğuzhan Çimen, 49. Sayim Çelik, 17. Fırat Aras, 8. Oğuzhan İnci, 66. Emirhan Özer, 21. Yusuf Demir, 19. Alperen Bektaş, 67. Furkan Demir



Yedekler

12. Hasan Oktay, 7. Enes Çavuş, 14. Alper Atay, 88. Arda Kürşat Kaya



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kızılcabölükspor

Kızılcabölükspor İlk 11

45. Asil Kaan Güler, 4. Kadir Kurt, 6. Mustafa Altun, 10. Ozan Şamiloğlu, 14. Semih Mustafa Usta, 21. Murathan Sütcü, 55. Atalay Gürel, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 35. Alpay Eroğlu, 61. Hamit Bayraktar, 87. Abdullah Altıntaş



Yedekler

41. İlyas Türengül, 3. Hüseyin Solaklı, 42. Berkan Afşarlı, 18. Can Bayırkan, 49. Kıvanç Salihoğlu, 64. Alperen Kahraman, 94. Erdem Korkmaz Güner



Teknik Sorumlu

Tansu Yaan



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 26 18 6 2 37 15 60 22 2 1928 Bucaspor 26 17 7 2 49 16 58 33 3 Yeşilyurt Belediyespor 26 15 4 7 42 21 49 21 4 Ofspor 26 12 9 5 38 28 45 10 5 Arnavutköy Belediye 26 12 7 7 37 27 43 10 6 Belediye Derincespor 26 10 10 6 36 22 40 14 7 Artvin Hopaspor 26 9 8 9 35 35 35 0 8 Edirnespor 26 9 8 9 30 30 35 0 9 Fatsa Belediyespor 26 9 8 9 20 23 35 -3 10 Kızılcabölükspor 26 7 9 10 25 29 30 -4 11 1877 Alemdağspor 26 8 5 13 33 43 29 -10 12 Nevşehir Belediyespor 26 7 6 13 25 27 27 -2 13 Çankaya FK 26 7 4 15 20 43 25 -23 14 Payasspor 26 5 8 13 27 43 23 -16 15 Antalya Kemerspor 26 5 6 15 21 43 21 -22 16 Manisaspor 26 1 9 16 18 48 12 -30

Fikstür

08.04.2021 Belediye Derincespor 0-1 Edirnespor 08.04.2021 Manisaspor 2-3 Çankaya FK 08.04.2021 Payasspor 1-1 Ofspor 08.04.2021 Artvin Hopaspor 0-0 Nevşehir Belediyespor 08.04.2021 Arnavutköy Belediye 0-2 Fatsa Belediyespor 08.04.2021 1877 Alemdağspor 1-2 Kızılcabölükspor 08.04.2021 Diyarbekirspor 2-0 Kemerspor 2003 08.04.2021 1928 Bucaspor 1-0 Yeşilyurt Belediyespor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu