1877 Alemdağ Spor 1 - 2 Kızılcabölükspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Kızılcabölükspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Kızılcabölükspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 26. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Kızılcabölükspor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki 1877 Alemdağ Spor - Kızılcabölükspor maçı skoru ne oldu?
1877 Alemdağ Spor, Kızılcabölükspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
1877 Alemdağ Spor -Kızılcabölükspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
1877 Alemdağ Spor Kızılcabölükspor Maçının Hakemleri
Süleyman Bahadır(hakem), Turgut Evran(1. Yardımcı Hakem), Enes Seymen(2. Yardımcı Hakem), Tolga Tuna(dördüncü Hakem)
1877 Alemdağ Spor İlk 11
61. Ertuğrul Usta, 3. Cenkay Akdoğan, 34. Abdülsamet Mert, 81. Oğuzhan Çimen, 49. Sayim Çelik, 17. Fırat Aras, 8. Oğuzhan İnci, 66. Emirhan Özer, 21. Yusuf Demir, 19. Alperen Bektaş, 67. Furkan Demir
Yedekler
12. Hasan Oktay, 7. Enes Çavuş, 14. Alper Atay, 88. Arda Kürşat Kaya
Teknik Sorumlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Kızılcabölükspor İlk 11
45. Asil Kaan Güler, 4. Kadir Kurt, 6. Mustafa Altun, 10. Ozan Şamiloğlu, 14. Semih Mustafa Usta, 21. Murathan Sütcü, 55. Atalay Gürel, 32. Ömürcan Yıldırımlı, 35. Alpay Eroğlu, 61. Hamit Bayraktar, 87. Abdullah Altıntaş
Yedekler
41. İlyas Türengül, 3. Hüseyin Solaklı, 42. Berkan Afşarlı, 18. Can Bayırkan, 49. Kıvanç Salihoğlu, 64. Alperen Kahraman, 94. Erdem Korkmaz Güner
Teknik Sorumlu
Tansu Yaan
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|26
|18
|6
|2
|37
|15
|60
|22
|2
|1928 Bucaspor
|26
|17
|7
|2
|49
|16
|58
|33
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|26
|15
|4
|7
|42
|21
|49
|21
|4
|Ofspor
|26
|12
|9
|5
|38
|28
|45
|10
|5
|Arnavutköy Belediye
|26
|12
|7
|7
|37
|27
|43
|10
|6
|Belediye Derincespor
|26
|10
|10
|6
|36
|22
|40
|14
|7
|Artvin Hopaspor
|26
|9
|8
|9
|35
|35
|35
|0
|8
|Edirnespor
|26
|9
|8
|9
|30
|30
|35
|0
|9
|Fatsa Belediyespor
|26
|9
|8
|9
|20
|23
|35
|-3
|10
|Kızılcabölükspor
|26
|7
|9
|10
|25
|29
|30
|-4
|11
|1877 Alemdağspor
|26
|8
|5
|13
|33
|43
|29
|-10
|12
|Nevşehir Belediyespor
|26
|7
|6
|13
|25
|27
|27
|-2
|13
|Çankaya FK
|26
|7
|4
|15
|20
|43
|25
|-23
|14
|Payasspor
|26
|5
|8
|13
|27
|43
|23
|-16
|15
|Antalya Kemerspor
|26
|5
|6
|15
|21
|43
|21
|-22
|16
|Manisaspor
|26
|1
|9
|16
|18
|48
|12
|-30
Fikstür
|08.04.2021
|Belediye Derincespor
|0-1
|Edirnespor
|08.04.2021
|Manisaspor
|2-3
|Çankaya FK
|08.04.2021
|Payasspor
|1-1
|Ofspor
|08.04.2021
|Artvin Hopaspor
|0-0
|Nevşehir Belediyespor
|08.04.2021
|Arnavutköy Belediye
|0-2
|Fatsa Belediyespor
|08.04.2021
|1877 Alemdağspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|08.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-0
|Kemerspor 2003
|08.04.2021
|1928 Bucaspor
|1-0
|Yeşilyurt Belediyespor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu