1877 Alemdağ Spor 1 - 3 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 1877 Alemdağ Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor -Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Alemdağ Stadyumu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



1877 Alemdağ Spor Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Hakemleri

Sinan Özcan(hakem), Ertan Demirci(1. Yardımcı Hakem), Miraç Berk Kölemen(2. Yardımcı Hakem), Ertuğrul Yılmaz(dördüncü Hakem)

1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11

53. Muzaffer Sarıibrahim, 52. Erhan Göç, 25. Metehan Çakal, 49. Sayim Çelik, 61. Ertuğrul Usta, 20. Emre Dalgalıdere, 4. Sertaç Gökaltın, 66. Emirhan Özer, 10. Çağlar Özel, 17. Fırat Aras, 21. Yusuf Demir



Yedekler

99. Ahmet Furkan Ünal, 27. Serhat Enes Çalışan, 19. Alperen Bektaş, 2. Ahmet Taner Çukadar, 9. Anıl Kara, 5. Caner Demircan, 14. Alper Atay



Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11

25. Mustafa Gürbüz, 80. Sıddık Çelik, 33. İlker Günaslan, 22. Erçin Ilgaz, 61. Mücahit Çakır, 14. Gökhan Payal, 4. Yasin Elmas, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 70. Halil Çelik, 11. Akın Akman, 10. Emre Gemici



Yedekler

69. İsmail Cengiz, 44. Erhan Gözetlik, 32. Berkehan Biçer, 16. İzlem Anıl Balakkız, 17. Ali Kemal Başaran, 77. Gürkan Çiftci



Teknik Sorumlu

Nihat Balan

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 12 9 2 1 16 5 29 11 2 1928 Bucaspor 12 8 2 2 23 9 26 14 3 Fatsa Belediyespor 12 6 3 3 12 9 21 3 4 Edirnespor 12 6 2 4 18 15 20 3 5 Ofspor 11 5 4 2 18 14 19 4 6 Arnavutköy Belediye 11 5 3 3 11 9 18 2 7 Yeşilyurt Belediyespor 12 5 2 5 16 11 17 5 8 Belediye Derincespor 12 4 5 3 15 11 17 4 9 Artvin Hopaspor 12 5 1 6 19 24 16 -5 10 Nevşehir Belediyespor 12 4 2 6 12 13 14 -1 11 Çankaya FK 10 4 1 5 9 11 13 -2 12 Payasspor 12 3 3 6 14 17 12 -3 13 Kızılcabölükspor 12 3 3 6 15 20 12 -5 14 1877 Alemdağspor 12 3 3 6 15 23 12 -8 15 Antalya Kemerspor 12 1 4 7 11 22 7 -11 16 Manisaspor 12 1 4 7 8 19 7 -11

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