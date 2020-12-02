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  3. 1877 Alemdağ Spor 1 - 3 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

1877 Alemdağ Spor 1 - 3 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

1877 Alemdağ Spor 1 - 3 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  1877 Alemdağ Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi.

1877 Alemdağ Spor -Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

1877 Alemdağ Spor Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Hakemleri 
Sinan Özcan(hakem), Ertan Demirci(1. Yardımcı Hakem), Miraç Berk Kölemen(2. Yardımcı Hakem), Ertuğrul Yılmaz(dördüncü Hakem)

1877 ALEMDAĞ SPOR1877 Alemdağ Spor

1877 Alemdağ Spor İlk 11
53. Muzaffer Sarıibrahim, 52. Erhan Göç, 25. Metehan Çakal, 49. Sayim Çelik, 61. Ertuğrul Usta, 20. Emre Dalgalıdere, 4. Sertaç Gökaltın, 66. Emirhan Özer, 10. Çağlar Özel, 17. Fırat Aras, 21. Yusuf Demir

Yedekler
99. Ahmet Furkan Ünal, 27. Serhat Enes Çalışan, 19. Alperen Bektaş, 2. Ahmet Taner Çukadar, 9. Anıl Kara, 5. Caner Demircan, 14. Alper Atay
 

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPORMalatya Yeşilyurt Belediyespor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
25. Mustafa Gürbüz, 80. Sıddık Çelik, 33. İlker Günaslan, 22. Erçin Ilgaz, 61. Mücahit Çakır, 14. Gökhan Payal, 4. Yasin Elmas, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 70. Halil Çelik, 11. Akın Akman, 10. Emre Gemici

Yedekler
69. İsmail Cengiz, 44. Erhan Gözetlik, 32. Berkehan Biçer, 16. İzlem Anıl Balakkız, 17. Ali Kemal Başaran, 77. Gürkan Çiftci

Teknik Sorumlu
Nihat Balan

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor129211652911
21928 Bucaspor128222392614
3Fatsa Belediyespor12633129213
4Edirnespor126241815203
5Ofspor115421814194
6Arnavutköy Belediye11533119182
7Yeşilyurt Belediyespor125251611175
8Belediye Derincespor124531511174
9Artvin Hopaspor12516192416-5
10Nevşehir Belediyespor12426121314-1
11Çankaya FK1041591113-2
12Payasspor12336141712-3
13Kızılcabölükspor12336152012-5
141877 Alemdağspor12336152312-8
15Antalya Kemerspor1214711227-11
16Manisaspor121478197-11

Fikstür

02.12.20201928 Bucaspor1-1Çankaya FK
02.12.20201877 Alemdağspor1-3Yeşilyurt Belediyespor
02.12.2020Payasspor1-0Nevşehir Belediyespor
02.12.2020Manisaspor1-1Fatsa Belediyespor
02.12.2020Diyarbekirspor1-1Ofspor
02.12.2020Belediye Derincespor4-1Kemerspor 2003
02.12.2020Artvin Hopaspor1-2Kızılcabölükspor
02.12.2020Arnavutköy Belediye1-1Edirnespor
Onur Çelik
Spor Editörü


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