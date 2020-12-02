1877 Alemdağ Spor 1 - 3 Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 12. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. 1877 Alemdağ Spor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 12. hafta maçında 1877 Alemdağ Spor sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Alemdağ Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki 1877 Alemdağ Spor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Alemdağ Stadyumu stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi.
1877 Alemdağ Spor -Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Alemdağ Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
1877 Alemdağ Spor Malatya Yeşilyurt Belediyespor Maçının Hakemleri
Sinan Özcan(hakem), Ertan Demirci(1. Yardımcı Hakem), Miraç Berk Kölemen(2. Yardımcı Hakem), Ertuğrul Yılmaz(dördüncü Hakem)
1877 Alemdağ Spor İlk 11
53. Muzaffer Sarıibrahim, 52. Erhan Göç, 25. Metehan Çakal, 49. Sayim Çelik, 61. Ertuğrul Usta, 20. Emre Dalgalıdere, 4. Sertaç Gökaltın, 66. Emirhan Özer, 10. Çağlar Özel, 17. Fırat Aras, 21. Yusuf Demir
Yedekler
99. Ahmet Furkan Ünal, 27. Serhat Enes Çalışan, 19. Alperen Bektaş, 2. Ahmet Taner Çukadar, 9. Anıl Kara, 5. Caner Demircan, 14. Alper Atay
Malatya Yeşilyurt Belediyespor İlk 11
25. Mustafa Gürbüz, 80. Sıddık Çelik, 33. İlker Günaslan, 22. Erçin Ilgaz, 61. Mücahit Çakır, 14. Gökhan Payal, 4. Yasin Elmas, 6. Fahri Utku Öçalmaz, 70. Halil Çelik, 11. Akın Akman, 10. Emre Gemici
Yedekler
69. İsmail Cengiz, 44. Erhan Gözetlik, 32. Berkehan Biçer, 16. İzlem Anıl Balakkız, 17. Ali Kemal Başaran, 77. Gürkan Çiftci
Teknik Sorumlu
Nihat Balan
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|12
|9
|2
|1
|16
|5
|29
|11
|2
|1928 Bucaspor
|12
|8
|2
|2
|23
|9
|26
|14
|3
|Fatsa Belediyespor
|12
|6
|3
|3
|12
|9
|21
|3
|4
|Edirnespor
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|20
|3
|5
|Ofspor
|11
|5
|4
|2
|18
|14
|19
|4
|6
|Arnavutköy Belediye
|11
|5
|3
|3
|11
|9
|18
|2
|7
|Yeşilyurt Belediyespor
|12
|5
|2
|5
|16
|11
|17
|5
|8
|Belediye Derincespor
|12
|4
|5
|3
|15
|11
|17
|4
|9
|Artvin Hopaspor
|12
|5
|1
|6
|19
|24
|16
|-5
|10
|Nevşehir Belediyespor
|12
|4
|2
|6
|12
|13
|14
|-1
|11
|Çankaya FK
|10
|4
|1
|5
|9
|11
|13
|-2
|12
|Payasspor
|12
|3
|3
|6
|14
|17
|12
|-3
|13
|Kızılcabölükspor
|12
|3
|3
|6
|15
|20
|12
|-5
|14
|1877 Alemdağspor
|12
|3
|3
|6
|15
|23
|12
|-8
|15
|Antalya Kemerspor
|12
|1
|4
|7
|11
|22
|7
|-11
|16
|Manisaspor
|12
|1
|4
|7
|8
|19
|7
|-11
Fikstür
|02.12.2020
|1928 Bucaspor
|1-1
|Çankaya FK
|02.12.2020
|1877 Alemdağspor
|1-3
|Yeşilyurt Belediyespor
|02.12.2020
|Payasspor
|1-0
|Nevşehir Belediyespor
|02.12.2020
|Manisaspor
|1-1
|Fatsa Belediyespor
|02.12.2020
|Diyarbekirspor
|1-1
|Ofspor
|02.12.2020
|Belediye Derincespor
|4-1
|Kemerspor 2003
|02.12.2020
|Artvin Hopaspor
|1-2
|Kızılcabölükspor
|02.12.2020
|Arnavutköy Belediye
|1-1
|Edirnespor