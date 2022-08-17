19 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

19 Ağustos 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Vatandaşlar 'Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?' sorularını araştırıyor. İşte 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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19 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

19 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğunda Keysmart çift bıçaklı doğrayıcı, Polosmart wireless kulaklık, Steelseries arctis 3 oyuncu kulaklığı, ledli mesaj panosu gibi pek çok ürün yer aldı. Peki, Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 19 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu!

19 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

19 AĞUSTOS 2022 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

HP Smart Tank 516AİO YAzıcı 3.799 TL
HD 2710 Wifi Yazıcı 799 TL
HomeTech 8'' Tablet 1.399 TL
Kitaplıklı Çalışma Masası 679 TL
Kitaplık 379 TL
Gaming Çalışma Masası 599 TL
Fileli Çalışma Koltuğu 679 TL
PoloSmart Wireless Kulaklık 159 TL
House Pratik 12'' Yazı Tahtası 129 TL
House Pratik Kablosuz Şarj Özellikli Masa Lambası 159 TL
Samsung Bluetooth Kulaklık 299 TL
SteelSeries Oyuncu Kulaklık 899 TL
Stanley Yemek Termosu 439 TL
Ledli Mesaj Panosu 199 TL

19 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

Sandalye 349 TL
Decolove Yemek Masası 599 TL
Heifer Blender Seti 379 TL
KeySmart Çift Bıçaklı Doğrayıcı 349 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 8.75 TL
Lav Ayaklı Misket Tatlı Sunumu 44.50 TL
Yastık Kılıfı 22.50 TL
Keramika Dekorlu Kayık Tabak 16.50 TL
Molinella Nevresim Takımı Tek Kişilik 209 TL
Molinella Lastikli Penye Çarşaf Çift Kişilik 79 TL
Piccolo Mondi Sürtmeli Uçaklar 34.50 TL
Piccolo Mondi Bebekli Oyuncak Set 99 TL

MI Vacuum Cleaner Mop 2 Plus Robot Süpürge ve Paspas 6.499 TL
RKS Smart Kick Scooter 5.999 TL
Corby Drones Zoom Life Smart Drone 549 TL
PoloSmart OirMaster 499 TL
Index Şişme Yatak Queen 349 TL
ProWare Kılıç Testere Tilki Kuyruk 499 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge 399 TL
OfisBazaar Aynalı Makyaj Masası 499 TL
16 Jant Bisiklet 799 TL
Friskies 10 kg Somonlu Sterik Kuru Kedi Maması 359 TL
Friskies 10 kg Etli Kuru Kedi Maması 359 TL

19 Ağustos 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?​​​​​​​

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set (Davlumbaz+Ocak+Fırın) 3.099 TL
KEY 330L Buzdolabı 4.999 TL
T-Fix Oto Koltuğu 2.799 TL
Kanz Park yatak 1.299 TL
Dijitsu 35'' Ultra HD Smart Televizyon 7.499 TL
Dijitsu 43'' Smart TV 3.999 TL
Dijitsu 58'' Android TV 6.999 TL
Woon 43'' Smart TV 3.999 TL

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