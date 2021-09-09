19 Eylül 2021 ALES sınavı saat kaçta 2021? ALES kaç başlıyor, kaçta bitiyor? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/2) katılım sağlayacak bir çok üniversite mezunu sınavın yapılacağı tarihi beklemeye başladı. ALES/2 için başvurular ve geç başvurular sona erdi. Peki; ALES 2 sınavı saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek? İşte ALES/2 hakkında en çok merak edilen soruların yanıtları ve ALES/2 sınav saati 2021..

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES 2020/2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde 81 il genelinde uygulanacak. ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli sayılacak.

19 EYLÜL 2021 ALES SINAVI SAAT KAÇTA 2021? ALES KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

19 Eylül Pazar günü gerçekleşecek ALES'in başlayacağı ve biteceği saat ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla belli oldu. ALES saat 10.15'te başlayacak. Sınav toplam 150 dakika sürecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav sonuçlarını 14 Ekim 2021 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılacak.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.