19 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı |Benim Adım Melek yeni bölümüyle TRT1'de
19 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında "Türkan Hanım'ın Konağı" var, hemen ardından "Kalk Gidelim" ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise Benim Adım Melek yeni bölümüyle TRT1'de...
19 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı nedir? TRT1'de bugün hangi programlar ve diziler var? 10.15'te "Türkan Hanım'ın Konağı" ekranlarda olacak. 20.00'da ise Benim Adım Melek yeni bölümüyle TRT1'de seyircisiyle buluşacak.
19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA TRT1 YAYIN AKIŞI
04:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
06:00 Vuslat
09:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
23:55 Mendilim Kekik Kokuyor
BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZETİ
Kenan'ın, Vildan'a olan aşkı herkes tarafından duyulur. İnsanlar, Vildan'ın da Kenan'a karşı bir şeyler hissettiğini düşünür. Plan yapmakla suçlanan Vidan, her şeyden habersiz ve içinde bulunduğu hali kavrayamaz durumdadır.
(TRT1)