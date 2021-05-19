19 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı |Benim Adım Melek yeni bölümüyle TRT1'de

19 Mayıs 2021 Çarşamba TRT1 yayın akışı nedir? TRT1'de bugün hangi programlar ve diziler var? 10.15'te "Türkan Hanım'ın Konağı" ekranlarda olacak. 20.00'da ise Benim Adım Melek yeni bölümüyle TRT1'de seyircisiyle buluşacak.

19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA TRT1 YAYIN AKIŞI

04:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

06:00 Vuslat

09:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

09:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

23:55 Mendilim Kekik Kokuyor

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM ÖZETİ

Kenan'ın, Vildan'a olan aşkı herkes tarafından duyulur. İnsanlar, Vildan'ın da Kenan'a karşı bir şeyler hissettiğini düşünür. Plan yapmakla suçlanan Vidan, her şeyden habersiz ve içinde bulunduğu hali kavrayamaz durumdadır.

(TRT1)