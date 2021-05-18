19 Mayıs kargolar açık mı, çalışıyor mu 2022? 19 Mayıs kargolar tatil mi 2022? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU 2022? 19 MAYIS KARGOLAR TATİL Mİ 2022?

Bu sene kademeli normalleşme dönemine gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargoların açık ve çalışır olma durumlarıyla ilgili vatandaşlar internetten araştırmalara başladı. Her sene resmi tatil olarak bilinen 19 Mayıs'ta Kargo firmalarının çalışıp çalışmama durumu kendi insiyatifinde bulunuyor. Kimi firmalar 19 Mayıs'ta gün boyu açık olurken kimileri ise gün boyu kapalı oluyor.

Bu konuyla ilgili daha net bir bilgi almak için ilgili kargo şirketini arayarak şubelerin açık olup olmadığını veya dağıtımın yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirsiniz.

19 MAYIS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Kargoların 19 Mayıs'ta çalışıp çalışamayacağı konusunda net bir açıklama yapılmazken genel olarak kargoların çalışma saatleri hafta içi 8.30, 09.00-18.00 saatleri arası olarak biliniyor. Hafta sonu ise 13.00'e kadar hizmet veren şirketler bulunuyor.

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs'ta hizmet verip vermeyeceği araştırılan kurumlardan biri de bankalar. Bankaların bu tarihte açık mı yoksa kapalı mı olacağına dair sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor. 19 Mayıs resmi tatil olduğu için kamu kurumları ve bankalar bu tarihte hizmet vermeyecek.