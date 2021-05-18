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  3. 19 Mayıs PTT açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs PTT kargo çalışıyor mu?

19 Mayıs PTT açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs PTT kargo çalışıyor mu?

19 Mayıs günü PTT'de işi olan vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında PTT'lerin açık olup olmayacağı oldu. Biz de bu konuyu 19 Mayıs PTT açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs PTT kargo çalışıyor mu? başlıkları altında haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

19 Mayıs PTT açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs PTT kargo çalışıyor mu?

19 Mayıs PTT açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs PTT kargo çalışıyor mu? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. İşte bu soruların cevapları ve daha fazlası...

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ 2021?  

Her sene resmi tatil olarak kutlanan 19 Mayıs'a saatler kala vatandaşlar tarafından en çok aratılan konulardan birisi bir önceki gün olan 18 Mayıs'ın yarım gün veya tatil olup olmayacağı oldu. Yapılan açıklamaya göre 18 Mayıs'ın yarım gün veya resmi tatil olmadığı belirtildi. 18 Mayıs Salı gününde resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra özel şirketler açık olacaktır.

19 Mayıs PTT açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs PTT kargo çalışıyor mu?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ 2021?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu nedenle 19 Mayıs günü kamu kurumları vatandaşlara hizmet vermeyecek. Öte yandan salgın tedbirleri kapsamında çelenk sunma ve Anıtkabir'e ziyaretler yapılacağı öngörülebilir. 

19 Mayıs PTT açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs PTT kargo çalışıyor mu?

19 MAYIS PTT AÇIK MI, KAPALI MI? 19 MAYIS PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU? 

19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olması nedeniyle PTT’lerin açık olmayacağı belirtilirken aynı zamanda PTT Kargo şubeleri de çalışmayacağı belirtildi.

18 Mayıs 2021 Salı günü ise PTT'lerde mesai bitimine kadar işlemler devam edecek. Bu tarihlerde işlerini halledemeyen vatandaşların işlemleri 20 Mayıs 2021 Perşembe günü yapılacak.

19 Mayıs PTT açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs PTT kargo çalışıyor mu?

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? 

Tam kapanma sürecinin ardından PTT şubeleri 08.30-17.30 saatleri arasında müşterilerine hizmet verecekler.

PTT HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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